В 1 сезоне 164 серии сериала «Улица» Ангелина знакомит Костю с семьей — первый шаг сделан. Лариса в панике, она считает, что кто-то подменил ребенка. Артем спасает Ирку от навязчивого внимания городской шпаны. Светка показывает свое бесстрашие.