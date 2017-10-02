В 1 сезоне 152 серии сериала «Улица» Кирилл портит отношения Ксюши с отцом, тот не хочет отпускать ее на учебу. Вахрушева получает кругленькую сумму, которая как нельзя кстати придется Аркаше. Соколов сталкивается с большими проблемами.
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