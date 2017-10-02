В 1 сезоне 20 серии сериала «Улица» Андрей отдает Игнату все накопленные деньги, но боится рассказать об этом Любе. Влад берет себя в руки и открывается перед Таней. Уставший от чиновников Гамлет задумал что-то плохое. Ксюха вновь отвергает Леху.
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