В 1 сезоне 20 серии сериала «Улица» Андрей отдает Игнату все накопленные деньги, но боится рассказать об этом Любе. Влад берет себя в руки и открывается перед Таней. Уставший от чиновников Гамлет задумал что-то плохое. Ксюха вновь отвергает Леху.