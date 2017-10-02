В 1 сезоне 157 серии сериала «Улица» Боря вкладывает все свои чувства в песню, которую пишет для Оли. Виталик оказывается в непростой ситуации, но Лариса нуждается в его помощи. Энн решает отпустить Макса и начать отношения с другим.