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Кочегар
Отзывы о фильме «Кочегар»
Кочегар
2010 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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MaxSpo
2 апреля 2015, 12:51
Фильм редкостное говно,100%-ый тупой 90минутный клип (постоянно играет музыка Дидульки,даже не слышно по началу что там Сунька бормочит) о маленьком человечишке.Актёры,бррр,ну может парочка есть,остальные как будто пришли из программы Суд Идёт (особенно добила дочка киллера,которая неумело смеялась после перепихона и с мимикой робота изобразила ужас,когда папашку прибили).Ну и сэкономили на репликах молчаливого потолстевшего Хитмана,пару раз кивнул,помычал - гонорар получил,гитис плачет.Сюжет,ну я примерно знал чем всё закончится с первых 2х минут просмотра.Санта-барбара на улице Вязов.У...щные 90-ые,которые нам всем пора забыть,во всей "красе".Тут не надо искать смысл - здесь его нету.
Я фанат Балабанова,для меня Братья,Война и Груз - кино номер один в России.Но такой редкостной ...ни с черепом на афише и поддержкой МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ(представляете что поддерживает наше правительство - сиськи,письки,пистолеты ✊ ) - не видел давно.
Я хотел б сказать всем кто ещё не видел этот фильм и чудом заглянул на этот форум-чат 3х человек - НЕ ХОДИТЕ,прошу ВАС,не ходите на этот фильм.Скачайте экранку с руторентс если уж очень интересно и хватит с вас этой порнухи.
Я лично заинтересован чтоб Балабанов ничего не получил за этот фильм.Это грёбаный русский Гриндхаус.Повесил афишу и ждешь пока какой-нибудь дурак купит билет.
Я надеюсь что Балабанов снял это кинцо только чтоб поднакопить на следующий уже ХОРОШИЙ фильм.Но обдирать таким способом народ - неа,неа,не хорошо.А то след фильм придётся снимать про то как два гопника отбили почки именитого режиссёра по автобиографическом роману "Ну на... я снял Кочегара?!" А.Балабанова.
Смотрите хорошее кино и почаще читайте рецензии.Мир
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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malunina032
19 апреля 2022, 09:16
Оценка
Ну если фильм поставить как фон под уборку квартиры, то впечатления будут как у предыдущего коментатора. А если сесть и посмотреть, там есть о чем подумать и посочувствовать героям.
19 апреля 2022, 09:16
0
0
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Я фанат Балабанова,для меня Братья,Война и Груз - кино номер один в России.Но такой редкостной ...ни с черепом на афише и поддержкой МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ(представляете что поддерживает наше правительство - сиськи,письки,пистолеты ✊ ) - не видел давно.
Я хотел б сказать всем кто ещё не видел этот фильм и чудом заглянул на этот форум-чат 3х человек - НЕ ХОДИТЕ,прошу ВАС,не ходите на этот фильм.Скачайте экранку с руторентс если уж очень интересно и хватит с вас этой порнухи.
Я лично заинтересован чтоб Балабанов ничего не получил за этот фильм.Это грёбаный русский Гриндхаус.Повесил афишу и ждешь пока какой-нибудь дурак купит билет.
Я надеюсь что Балабанов снял это кинцо только чтоб поднакопить на следующий уже ХОРОШИЙ фильм.Но обдирать таким способом народ - неа,неа,не хорошо.А то след фильм придётся снимать про то как два гопника отбили почки именитого режиссёра по автобиографическом роману "Ну на... я снял Кочегара?!" А.Балабанова.
Смотрите хорошее кино и почаще читайте рецензии.Мир
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