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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный
1972, СССР
8.6
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2
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.6
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3
Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма
1995, США
8.6
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4
По соображениям совести
военный, драма, биография
2016, США
8.3
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5
Брестская крепость
драма, военный
2010, Россия / Беларусь
8.3
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6
Малена
военный, драма, мелодрама
2000, Италия / США
8.2
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7
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.2
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8
Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография
1993, США
8.2
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9
28 панфиловцев
военный, драма
2016, Россия
8.2
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10
Команда А
боевик, триллер, военный
2010, США
8.1
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11
Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма
1998, США
8.1
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12
Патриот
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
8.1
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13
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер
2008, США / Германия
8.0
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14
Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма
2003, США
8.0
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15
Ржев
военный, драма
2019, Россия
8.0
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16
Царство небесное
мелодрама, военный, драма
2005, Испания / США
8.0
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17
Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный
2005, Россия
7.9
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18
9 рота
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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19
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.9
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20
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.8
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21
Балканский рубеж
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
7.8
Оцените
22
9
анимация, военный, фантастика, приключения
2009, США
7.8
Оцените
23
Легенды осени
драма, военный, вестерн
1994, США
7.8
Оцените
24
Сестренка
военный, драма
2019, Россия
7.8
Оцените
25
Калашников
военный, исторический
2020, Россия
7.6
Оцените
26
Не брать живым
драма, военный
2009, США / Великобритания
7.6
Оцените
27
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
Оцените
28
Летчик
военный, биография, драма, исторический
2021, Россия
7.6
Оцените
29
1917
военный, драма
2019, Великобритания / США
7.6
Оцените
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30
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.6
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31
Девятаев
военный, биография
2021, Россия
7.6
Оцените
32
Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный
2016, США
7.5
Оцените
33
Боевой конь
военный
2011, США
7.5
Оцените
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34
Собибор
военный, драма
2018, Россия
7.5
Оцените
35
Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама
2009, США
7.5
Оцените
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36
Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
7.4
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37
Слуга государев
боевик, военный, исторический
2007, Россия
7.4
Оцените
38
Форма воды
военный, мистика
2017, США
7.3
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39
Тихая застава
драма, военный
2010, Россия
7.3
Оцените
40
Летят журавли
мелодрама, военный, драма
1957, СССР
7.3
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41
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения
2008, США / Австралия
7.3
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42
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.2
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43
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
7.2
Оцените
44
Несокрушимый
военный, драма
2018, Россия
7.1
Оцените
45
Восемь сотен
военный, драма
2020, Китай
7.1
Оцените
46
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.1
Оцените
47
Ярость
военный, боевик, драма
2014, Великобритания
7.1
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48
Август. Восьмого
драма, военный
2012, Россия
7.0
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49
Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный
2010, США
7.0
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50
Александр
драма, приключения, военный
2004, США / Германия / Франция
6.8
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51
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма
2014, Россия
6.8
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52
Три дня до весны
драма, военный, детектив
2017, Россия
6.8
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53
Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный
2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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54
Король Артур
драма, боевик, военный, приключения
2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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55
Белый тигр
военный
2012, Россия
6.2
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56
Братство
военный, драма
2019, Россия
5.8
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57
Шпион
военный, криминал, приключения
2012, Россия
5.7
Оцените
58
Танки
биография, военный, исторический
2018, Россия
5.6
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59
Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный
2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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60
Сталинград
драма, военный
2013, Россия
4.8
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61
На Париж
военный, драма
2018, Россия
3.8
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