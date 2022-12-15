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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Военный

Рейтинг фильмов в жанре военный

А зори здесь тихие
1 А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
8.6
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Небо
2 Небо
военный, драма 2020, Россия
8.6
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Храброе сердце
3 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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По соображениям совести
4 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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Брестская крепость
5 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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Малена
6 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
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Т-34
7 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Список Шиндлера
8 Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография 1993, США
8.2
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28 панфиловцев
9 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Команда А
10 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Спасти рядового Райана
11 Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма 1998, США
8.1
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Патриот
12 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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Чтец
13 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Последний самурай
14 Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма 2003, США
8.0
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Ржев
15 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Царство небесное
16 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Турецкий гамбит
17 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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9 рота
18 9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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Подольские курсанты
19 Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.9
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А зори здесь тихие...
20 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Балканский рубеж
21 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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9
22 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Легенды осени
23 Легенды осени
драма, военный, вестерн 1994, США
7.8
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Сестренка
24 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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Калашников
25 Калашников
военный, исторический 2020, Россия
7.6
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Не брать живым
26 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Дюнкерк
27 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Летчик
28 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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1917
29 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.6
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Бесславные ублюдки
30 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Девятаев
31 Девятаев
военный, биография 2021, Россия
7.6
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Жена смотрителя зоопарка
32 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Боевой конь
33 Боевой конь
военный 2011, США
7.5
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Собибор
34 Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.5
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Дорогой Джон
35 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
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Битва за Севастополь
36 Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.4
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Слуга государев
37 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
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Форма воды
38 Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.3
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Тихая застава
39 Тихая застава
драма, военный 2010, Россия
7.3
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Летят журавли
40 Летят журавли
мелодрама, военный, драма 1957, СССР
7.3
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Австралия
41 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Первый Оскар
42 Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.2
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Мы из будущего
43 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
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Несокрушимый
44 Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.1
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Восемь сотен
45 Восемь сотен
военный, драма 2020, Китай
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
46 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Ярость
47 Ярость
военный, боевик, драма 2014, Великобритания
7.1
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Август. Восьмого
48 Август. Восьмого
драма, военный 2012, Россия
7.0
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Повелитель стихий
49 Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный 2010, США
7.0
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Александр
50 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Батальонъ
51 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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Три дня до весны
52 Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.8
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Чужой против хищника
53 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Король Артур
54 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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Белый тигр
55 Белый тигр
военный 2012, Россия
6.2
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Братство
56 Братство
военный, драма 2019, Россия
5.8
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Шпион
57 Шпион
военный, криминал, приключения 2012, Россия
5.7
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Танки
58 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
59 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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Сталинград
60 Сталинград
драма, военный 2013, Россия
4.8
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На Париж
61 На Париж
военный, драма 2018, Россия
3.8
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