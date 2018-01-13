«Форма воды»: Рецензия Киноафиши

Форма любви

«Форма воды» − медленно тающий рафинад на языке современного зрителя, настолько избалованного емкими футуристичными фэнтези, что ностальгическое ретро оказывается приятным сюрпризом. Признанный мастер жанра Гильермо дель Торо не предлагает ничего нового в смысле идей и даже их визуализации, но так смакует черно-белое прошлое, что удовольствие начинает щекотать за ушами с первых кадров. Его победы на Венецианском кинофестивале и Золотом глобусе (за режиссуру) непрозрачно намекают, что красивая сказка, на полях которой вечные экзистенциальные вопросы о гуманизме и любви, не менее интересна, чем актуальные драмы. Да и такой способ общечеловеческой рефлексии кажется более щадящим и приятным для аудитории, нежели болезненные виды худших проявлений нашей сущности, вроде катастрофы с беженцами и прочего. Так что это чистой воды торжество эстетики во всех проявлениях.

Кадр из фильма «Форма воды»

Балтимор 60-х. В центре − немая девушка Элайза Эспозито (Салли Хокинс), рутина которой отстукивает в такт ее будильникам явно не первый год. Она живет над безлюдным кинотеатром, начищает полы в секретной лаборатории США, дружит с соседом Джайлзом (Ричард Дженкинс), одиноким геем, и энергичной напарницей Зельдой (Октавия Спенсер). Ее неспособность говорить раскрывает противоположные качества в ее немногочисленном окружении, которое выливает на подругу все свои мысли без опаски услышать комментарий, возражение или ответную историю. Так бы и тикали ее будни еще несколько лет, если бы однажды в лабораторию не привезли загадочное существо, ихтиандра, пробудившего в Элайзе не только любопытство, но и любовь. Их безмолвное общение рисовало зачарованные картины двух одиночеств, наконец нашедших понимание и сострадание. Однако у правительства, одержимого Холодной войной и прочими призраками Второй мировой, другие, весьма прагматичные планы на это существо. И девушка, чтобы не дать ученым распять нового друга как экспериментальную лягушку, решает его спасти. Но это будет непросто ведь на ее пути стоит жестокий агент Ричард Стрикленд (Майкл Шеннон).

Кадр из фильма «Форма воды»

Здесь нет ничего неожиданного − никаких подводных смыслов, непредсказуемых сюжетных поворотов и революционных эффектов. Но фильм цепляет своей простотой и скрытой силой, синонимичной характеру главной героини, своей поэтичностью, ритмическим рисунком и, конечно, крайней интимностью. В первую очередь, это личная история для самого дель Торо, который шесть лет вынашивал работу в закромах своей души, назвав в итоге ее лучшей в карьере. А также − специфические (читай: явно не платонические) отношения Элайзы и человека-амфибии, который, в отличие от персонажа Беляева, ближе к диким морским обитателям, нежели к людям. Тут уже начинают тихо подниматься вопросы о личной норме и «правильности», о которых приходится размышлять на фоне библейского кино. Но главная тема здесь, безусловно, − любовь и суть человечности, о которых многие забыли, прикрывшись цинизмом, крайней практичностью и непреодолимой враждебностью. Попутно в ментальную топку режиссер подкидывает вопросы о правах меньшинств (геях, темнокожих, людей с ограниченными возможностями).

Кадр из фильма «Форма воды»

Атмосфера в «Форме воды» особо очаровывает. Визуализация безупречна, начиная от неожиданного рисованного постера и заканчивая изумрудными кадрами. Чудное жизнеописание, напоминающее «Амели», мюзиклы на пузатых телевизорах, игривая виниловая музыка и сам монстр из «Черной лагуны» (только стройный и по-матадорски сексуальный). Любимец дель Торо, Даг Джонс, сменивший костюм Белого человека из «Лабиринта Фавна» на чешую и перепонки, безукоризненно отыграл свое неновое амплуа. Также как Октавия Спенсер, перекочевавшая из «Скрытых фигур» и «Прислуги», и идеальный бэдбой Майкл Шеннон.

«Форма воды» только начинает свой фестивальный путь навстречу «Оскару», но, будьте уверены, завоюет своей мягкой, но мощной силой немало наград.

Инна Син

В российском прокате с 18 января 2017 года

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