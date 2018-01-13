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«Форма воды»: Рецензия Киноафиши

13 января 2018 00:00
«Форма воды»: Рецензия Киноафиши
Форма любви

«Форма воды» − медленно тающий рафинад на языке современного зрителя, настолько избалованного емкими футуристичными фэнтези, что ностальгическое ретро оказывается приятным сюрпризом. Признанный мастер жанра Гильермо дель Торо не предлагает ничего нового в смысле идей и даже их визуализации, но так смакует черно-белое прошлое, что удовольствие начинает щекотать за ушами с первых кадров. Его победы на Венецианском кинофестивале и Золотом глобусе (за режиссуру) непрозрачно намекают, что красивая сказка, на полях которой вечные экзистенциальные вопросы о гуманизме и любви, не менее интересна, чем актуальные драмы. Да и такой способ общечеловеческой рефлексии кажется более щадящим и приятным для аудитории, нежели болезненные виды худших проявлений нашей сущности, вроде катастрофы с беженцами и прочего. Так что это чистой воды торжество эстетики во всех проявлениях.

«Форма воды»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Форма воды»

Балтимор 60-х. В центре − немая девушка Элайза Эспозито (Салли Хокинс), рутина которой отстукивает в такт ее будильникам явно не первый год. Она живет над безлюдным кинотеатром, начищает полы в секретной лаборатории США, дружит с соседом Джайлзом (Ричард Дженкинс), одиноким геем, и энергичной напарницей Зельдой (Октавия Спенсер). Ее неспособность говорить раскрывает противоположные качества в ее немногочисленном окружении, которое выливает на подругу все свои мысли без опаски услышать комментарий, возражение или ответную историю. Так бы и тикали ее будни еще несколько лет, если бы однажды в лабораторию не привезли загадочное существо, ихтиандра, пробудившего в Элайзе не только любопытство, но и любовь. Их безмолвное общение рисовало зачарованные картины двух одиночеств, наконец нашедших понимание и сострадание. Однако у правительства, одержимого Холодной войной и прочими призраками Второй мировой, другие, весьма прагматичные планы на это существо. И девушка, чтобы не дать ученым распять нового друга как экспериментальную лягушку, решает его спасти. Но это будет непросто ведь на ее пути стоит жестокий агент Ричард Стрикленд (Майкл Шеннон).

«Форма воды»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Форма воды»

Здесь нет ничего неожиданного − никаких подводных смыслов, непредсказуемых сюжетных поворотов и революционных эффектов. Но фильм цепляет своей простотой и скрытой силой, синонимичной характеру главной героини, своей поэтичностью, ритмическим рисунком и, конечно, крайней интимностью. В первую очередь, это личная история для самого дель Торо, который шесть лет вынашивал работу в закромах своей души, назвав в итоге ее лучшей в карьере. А также − специфические (читай: явно не платонические) отношения Элайзы и человека-амфибии, который, в отличие от персонажа Беляева, ближе к диким морским обитателям, нежели к людям. Тут уже начинают тихо подниматься вопросы о личной норме и «правильности», о которых приходится размышлять на фоне библейского кино. Но главная тема здесь, безусловно, − любовь и суть человечности, о которых многие забыли, прикрывшись цинизмом, крайней практичностью и непреодолимой враждебностью. Попутно в ментальную топку режиссер подкидывает вопросы о правах меньшинств (геях, темнокожих, людей с ограниченными возможностями).

«Форма воды»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Форма воды»

Атмосфера в «Форме воды» особо очаровывает. Визуализация безупречна, начиная от неожиданного рисованного постера и заканчивая изумрудными кадрами. Чудное жизнеописание, напоминающее «Амели», мюзиклы на пузатых телевизорах, игривая виниловая музыка и сам монстр из «Черной лагуны» (только стройный и по-матадорски сексуальный). Любимец дель Торо, Даг Джонс, сменивший костюм Белого человека из «Лабиринта Фавна» на чешую и перепонки, безукоризненно отыграл свое неновое амплуа. Также как Октавия Спенсер, перекочевавшая из «Скрытых фигур» и «Прислуги», и идеальный бэдбой Майкл Шеннон.

«Форма воды» только начинает свой фестивальный путь навстречу «Оскару», но, будьте уверены, завоюет своей мягкой, но мощной силой немало наград.

Инна Син

В российском прокате с 18 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Форма воды»

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