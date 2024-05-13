«Министерство неджентльменских дел»: Рецензия Киноафиши

1942-й. По приказу Уинстона Черчилля формируется спецотряд авантюристов, которым поручено лишить нацистов стратегически важного военного корабля на Карибах. Возглавляет «отряд на траулере» обаятельный Гас Марч Филлипс, неравнодушный к мелким кражам, бренди, сигарам и красивым пальто. Он собирает свою команду из лучника-качка, эксперта по взрывчатым веществам и еще парочки спецов — фанатов драк и перестрелок. А в это время на суше в операции участвуют femme fatale, чья цель — отвлекать и соблазнять немцев, и агент под прикрытием, который управляет баром-казино недалеко от порта. Проводить свои дерзкие диверсии в тылу врага агенты будут совершенно не по-джентльменски.

«Министерство неджентльменских дел» — новый боевик Гая Ричи , снятый по документальной книге Дэмиена Льюиса «Секретные воины Черчилля: подлинная взрывная история отчаянного спецназа Второй мировой». Книга Льюиса — драматический документ о секретной британской миссии спецотряда во время Второй мировой войны. Фильм Ричи — комедия, в которой от оригинала остались имена главных героев и лишь некоторые детали операции «Почтмейстер». «Огламурить» эту историю помогли Генри Кавилл , Эйса Гонсалес , Алан Ричсон , Алекс Петтифер , Генри Голдинг и Хиро Файнс-Тиффин . А для общей атмосферы режиссер выбрал референс «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино .

Гай Ричи, кажется, принял тот факт, что его творчество по отношению к Тарантино вторично, и уже не стесняется прибегать к откровенному воровству. Из «Бесславных ублюдков» пришла, например, актриса — завербованный агент. Но если у Тарантино Диана Крюгер играла яркую и сильную женщину, то здесь Гонсалес фигурирует скорее для красоты, чтобы разбавить эту маскулинную компанию женственными платьями. В каст из «Ублюдков» попал Тиль Швайгер , которому на этот раз доверили исполнить роль самого неприятного из всех нацистов (конечно, с особыми сексуальными пристрастиями). Неизбежно сравнение с Кристофом Вальцем , в котором победа однозначно не на стороне Швайгера. Есть также сцена, когда агенты разоблачают себя перед немцами. Хотя нет особого смысла сравнивать потрясающий эпизод в кабаке, отличающийся сильным саспенсом и яркой игрой всех участников, с пусть и эффектным, но нужным скорее для аттракциона выступлением Гонсалес на сцене.

Министерство неджентльменских дел

В эпоху постмодерна, конечно, странно критиковать автора за то, что он делает оммажи творчеству других режиссеров. Но большой недостаток этого фильма в полном отсутствии работы с тарантиновским «претекстом», который никак не переосмысляется, не обогащается новыми значениями. Высказывание Тарантино было смелым, потому что режиссер вложил его в альтернативную историю. Насилие и убийства были лишь приемами, чтобы привлечь внимание к трагедиям людей, сложным характерам и показать людскую волю к жизни — самое ценное, на что покушается война.

Гай Ричи в «Министерстве» даже не пытается делать выводы; в фильме не звучит антивоенный пафос. Напротив, упоение насилием становится самоцелью и оправдывается выбором реального исторического контекста для сюжета. Ричи вкладывает в руки своих персонажей разное оружие, чтобы они без разбора убивали и услаждали свои внутренние порывы лишать нацистов жизни. В этом сюжете все немцы — по умолчанию злодеи. Они медлительны, глупы и самодовольны. А хорошие парни, за которых зрителей учат болеть с пролога, красивы, язвительны и храбры. Однако в книге, на которую опирается Ричи, Льюис исследует, как работа этой группы научила людей иначе воевать, еще страшнее. Так, как это стали делать уже в нашем веке. Но эта идея останется за пределами фильма, который Ричи мыслил как чистый аттракцион, не перегруженный смыслами.

Министерство неджентльменских дел

В картине нет работы с человеческими эмоциями, муками совести. Даже роман Гаса и Марджори, о котором сообщают в титре, кажется невероятным, поскольку весь фильм нам показывают персонажей, будто бы не способных чувствовать. Белоснежные зубы Кавилла и увеличенные филлерами губы Гонсалес смотрятся в военных 40-х крайне неуместно. Как и в целом чистенькие джентльмены, ни разу не вспотевшие во время пальбы по нацистам. Один будущий агент из группы, например, спокойно висит с зажимами на сосках, подключенными к току. Это могло бы стать частью комического, но с юмором в фильме тоже не сложилось. Едва ли можно вспомнить хоть одну шутку, над которой захочется посмеяться.