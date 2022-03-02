Меню
Ярость - дублированный ролик о съемках 2
Ярость. Дублированный ролик о съемках 2

Ярость. Дублированный ролик о съемках 2

Дата публикации: 9 сентября 2014
Ярость – Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость». Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Этот относительно амбициозный план оказывается под угрозой, когда к его экипажу присоединяется зеленый новобранец Норман Эллисон, никогда раньше не воевавший и еще не успевший привыкнуть к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу «Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии.
Игорь Патик 2 марта 2022, 14:43
Оценка
Доброго времени суток!\nРаз уж санкции коснулись и свежих премьер и кинотеатры начали крутить фильмы те что были ранее в прокате,то очень бы хотелось вновь посмотреть на большом экране \"Ярость\" 2014г.Пожалуй лучший зарубежный военный боевик за последние 10 лет.Спасибо
2 марта 2022, 14:43
7.4 Ярость
Ярость военный, боевик, драма, 2014, Великобритания
