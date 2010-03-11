«Не брать живым»: Рецензия Киноафиши

До сего момента Пол Гринграсс четко работал на два почти никак не пересекающихся фронта. С одной стороны, он снимал тяжелые, предельно реалистические, почти документальные социальные драмы («Кровавое воскресенье», «Потерянный рейс»), с другой – чистые, не замутненные всяческого рода глубокомыслием аттракционы («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»). В «Зеленой зоне», которая в российском прокате обзавелась новым именем – «Не брать живым», Гринграсс решил скрестить чумовую эпопею про Джейсона Борна с актуальным политическим кино на ближневосточную тему. Как это частенько случается в ходе подобных селекционных экспериментов, выросло нечто среднее между пшеницей и кукурузой, хотя, конечно, с явным перевесом в сторону кукурузы.

Мэтта Дэймона, который даже не поменял фирменного джейсон-борновского выражения лица, теперь зовут лейтенант Рой Миллер, и он обезвреживает в Ираке образца 2003 года несуществующее оружие массового поражения. Когда ему это пустое времяпрепровождение наконец надоедает, Миллер вступает в схватку с морально неустойчивыми «тихими американцами», придумывающими всякие военно-политические небылицы, причем, разумеется, борьба этого двойника агента Борна идет под флагом «настоящей демократии», коя не должна обманывать мир лживыми россказнями, хотя и может беспрепятственно вторгаться в любую страну, влияющую на экспорт нефти. Тут, конечно, Гринграсс и сценарист Брайан Хельгеланд, взявший за основу книгу Раджива Чандрасекарана «Имперская жизнь в Изумрудном городе: Внутри иракской “зеленой зоны”», явно не договаривают главного: раз уж гладятся против шерсти отдельные высокопоставленные сотрудники Пентагона (всегда ведь «кто-то кое-где у нас порой…»), почему бы не переосмыслить саму политическую ситуацию, в которой пентагоновские служащие – лишь шахматные фигуры, действующие в соответствии с заранее заведенным распорядком игры? Однако, сказавши «а», Гринграсс и Хельгеланд быстро осекаются и, не проронив ни единого «б», как ни в чем не бывало продолжают лепить горбатые замки на скользком песочке вокруг хижины Дяди Сэма. Из «Зеленой зоны» явно не выходит ни серьезная солдатская драма вроде «Повелителя бури» (слишком много здесь от развлекательного боевичка), ни серьезное политическое кино вроде «Сирианы» (слишком много традиционного «демократического» пафоса вместо трезвого взгляда на вещи). И хотя снят фильм технически безупречно, как всегда у Гринграсса, – изображение временами сильно напоминает «картинку» в компьютерной игре, особенно когда персонажи бегают по лестницам и коридорам превращающихся в единый лабиринт иракских домов: получается эдакий DOOM во время чумы. Разумеется, противопоставление нечестных сотрудников Пентагона и честных сотрудников ЦРУ срабатывает как хорошая патриотическая мина при плохой внешнеполитической игре: благие намерения играющих в верноподданство авторов «Зеленой зоны» ведут их по извилистой дорожке прямехонько в ад полуправды, которая, как известно, хуже лжи и даже воровства. Хотя на этой же самой дорожке у Гринграсса и Хельгеланда периодически встречаются вполне разумные сентенции: «Если смахнуть диктатуру и отодвинуть армию – через полгода будет гражданская война, гарантирую»…

Vlad Dracula