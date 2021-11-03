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Джек Николсон
Джек Николсон
Jack Nicholson
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Джек Николсон
Jack Nicholson
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Дата рождения
22 апреля 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джек Николсон
Родился 22 апреля 1937. Нью Йорк, США.
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Фильмография Джек Николсон
Как знать...
мелодрама, комедия, драма
2010, США
7.0
Пока не сыграл в ящик
приключения, драма, комедия
2007, США
7.0
Отступники
криминал, драма, триллер
2006, США
8.0
Любовь по правилам... и без
драма, мелодрама, комедия
2003, США
6.0
Управление гневом
драма, комедия
2003, США
6.0
О Шмидте
драма, комедия
2002, США
7.0
Обещание
триллер, драма, детектив, криминал
2001, США
6.0
Лучше не бывает
комедия, мелодрама
1997, США
6.0
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