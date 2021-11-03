Главные миллионеры Голливуда: 10 актеров с самыми высокими гонорарами

Обойти десятки тысяч конкурентов и стать высокооплачиваемым актёром – задача не из лёгких. Зато, если получится поймать удачу за хвост, гонорары могут исчисляться десятками, а то и сотнями миллионов долларов. В нашей новой подборке мы расскажем вам о самых высоких актёрских гонорарах.