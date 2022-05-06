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Дайан Китон

Diane Keaton
Дайан Китон
Дайан Китон Diane Keaton
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Дата рождения
5 января 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Вуди Аллен
Вуди Аллен
были вместе с 1970 по 1971 Уоррен Битти
Уоррен Битти
Состояли в отношениях
Биография Дайан Китон

Содержание:
Дайан Китон — Фильмы
  - Дайан Китон — «Отец невесты»
  - Дайан Китон — «Молодой Папа»
  - Дайан Китон — «Книжный клуб»
Дайан Китон — Личная жизнь

Дайан Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе в семье инженера-строителя Джека и домохозяйки Рэнди Холл. В детстве будущая актриса любила пересматривать фильмы с Кетрин Хепберн, которые стали для нее настоящим пособием по актерской игре. Китон играла главные роли в школьных спектаклях, пела на праздничных вечерах, а после окончания школы поступила в театральный колледж. Однако, она бросила учебу из-за того, что ее карьера начала стремительно развиваться. Она переехала в Нью-Йорк, где работала в ночных клубах, появлялась в рекламных роликах и на различных промо-акциях. В 1968-м году Китон сыграла одну из главных героинь в бродвейской постановке «Волосы», которая впоследствии стала культовым произведением в культуре хиппи. Несколько месяцев спустя актриса встретила Вуди Аллена, который пригласил ее в спектакль «Сыграй это ещё раз, Сэм!», и вскоре актриса получила премию «Тони».

Дайан Китон — Фильмы

Кинопрорывом для Китон стал 1972 год, когда она получила роль Кэй Адамс в эпопее Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Эта картина сделала актрису настоящей звездой, и она стала постоянно появляться в картинах знаменитых режиссеров, в том числе у Вуди Аллена. Так, в ее фильмографии появились такие картины как «Интерьеры», «Сыграй это еще раз, Сэм», «Спящий», «Любовь и смерть», «В поисках мистера Гудбара».

В 1977 году Китон сыграла еще одну свою знаменитую роль — главную героиню в картине Вуди Аллена «Энни Холл». Фильм принес Китон премию Оскар, Золотой глобус, а также приз британской киноакадемии BAFTA. В 1971 году роль в историческом фильме «Красные» принесла актрисе вторую номинацию на премию «Оскар». Кроме того, престижными наградами и номинациями были отмечены картины «Как аукнется, так и откликнется», «Манхэттен», «Бэби-бум», «Миссис Соффел».

В 1990-х годах актриса снялась в таких картинах, как «Загадочное убийство в Манхэттене», «Последний полет Амелии Эрхардт», «Комната Марвина», «Любовь по правилам и без», «Отец невесты». В 2000-х Китон не изменила своему амплуа и продолжила сниматься в романтических комедиях и популярных драмах, таких как «Потому что я так хочу», «Шальные деньги», «Большая свадьба», «Любите Куперов». Также в 2016 году она выступила актрисой озвучивания в мультфильме «В поисках Дори» и вошла в актерский состав сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа». В 2018 году актриса появилась в комедийной мелодраме «Книжный клуб».

Дайан Китон — «Отец невесты»

Комантическая комедия Чарльза Шайера 1991 года о семейной паре Бэнксов (Стив Мартин и Дайан Китон), дочь которой готовится к свадьбе. При этом мистер Бэнкс не может справиться с чувством, что после свадьбы любимой дочки, которую он качал на руках, сам станет безнадежным стариком. Отец изо всех сил старается быть милым и покладистым, чтобы не опозорить семью перед женихом и его родителями, но разумеется, он постоянно оказывается в глупых ситуациях и едва не срывает праздник.

Дайан Китон — «Молодой Папа»

В 2016 году Китон присоединилась к актерскому составу сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» в роли сестры Мэри. Главный герой шоу — Кардинал Ленни Белардо (Джуд Лоу), которому исполнилось 47 лет, когда его избрали Папой Римским. Американский священник переехал из Нью-Йорка в Ватикан, оставив в столе пачку любовных писем к давней возлюбленной. В ходе внутренних интриг в правящих католических кругах большинство кардинадов проголосовало за молодого американца, посчитав, что им будет проще манипулировать. Однако, все вышло наоборот, и новый понтифик быстро обыграл всех, кто интриговал против него.

Дайан Китон — «Книжный клуб»

В 2018 году Китон сыграла Диану в комедийной мелодраме Билла Холдермэна «Книжный клуб». Четыре пожилые интеллектуалки, жительницы Калифорнии, которые любят собираться вместе за утонченной беседой о книгах, натыкаются на эротический бестселлер «50 оттенков серого». С этого момента их предстваления о жизни и личратуре каринально меняются. Очень вовремя в их жизнях снова появляются давние ухажеры, которые еще не утратили интерес к давним подругам и, самое главное, помнят, что такое горячий секс.

Дайан Китон — Личная жизнь

Известно, что у Китон были отношения с Вуди Алленом и Уорреном Битти, однако актриса прекращала отношения раньше, чем они успевали стать серьезными. Китон никогда не была замужем, но у нее есть двое приёмных детей: дочь Декстер и сын Дюк.

Интересные факты о Дайан Китон

В 2011 году стало известно, что у актрисы был рак кожи, но она его полностью вылечила.

Настоящаа фамилия актрисы — Холл, но ей пришлось взять псевдоним, потому что актриса по имени Дайан Холл уже была зарегистрирована в актерской гильдии.

Китон известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии, что не помешало ей (а может, и помогло) стать лицом косметической фирмы «L’Oreal» в 2006 году.

Актриса — левша.

Фильмография Дайан Китон
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
мелодрама, комедия 2020, Великобритания
5.0
Крёстный отец, эпилог: Смерть Майкла Корлеоне
Крёстный отец, эпилог: Смерть Майкла Корлеоне
драма, криминал, боевик 2020, США
0.0
Болельщицы со стажем
Болельщицы со стажем
комедия, драма, спорт 2019, США
5.0
Книжный клуб
Книжный клуб
комедия 2018, США
7.0
В поисках Дори
В поисках Дори
комедия, приключения, анимация 2016, США
7.0
Любите Куперов
Любите Куперов
семейный, комедия 2015, США
6.0
А вот и она
А вот и она
мелодрама, комедия, драма 2014, США
5.0
Сама жизнь
Сама жизнь
мелодрама 2014, США
6.0
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Фотографии Дайан Китон Все фотографии
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Дайан Китон, Сьюзен Сарандон, Ричард Гир и Эмма Робертс снимутся в ромкоме «Может быть, да» В основной актерский состав также вошли Уильям Х. Мэйси и Люк Брейси.
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6 мая 2022 15:18
Особое чувство стиля: 7 актрис с прекрасным вкусом в одежде Дайан Китон, Марион Котийяр, Блейк Лайвли и другие звёзды кино, которые отказались от услуг подбора гардероба. Ведь они справляются с этим лучше, чем кто-либо ещё.
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16 июня 2021 11:55
Дайан Китон о новой версии «Крестного отца 3»: «Это осуществление мечты» По мнению актрисы, изменения пошли фильму на пользу.
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26 ноября 2020 13:03
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Связи
Вуди Аллен
Вуди Аллен Woody Allen
были вместе с 1970 по 1971 Уоррен Битти
Уоррен Битти Warren Beatty
Состояли в отношениях
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