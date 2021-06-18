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Джеймс Бролин

James Brolin
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин James Brolin
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Дата рождения
18 июля 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
191 см
Личные связи
Джош Бролин
Джош Бролин
отец и сын Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
В браке с 1998 года
Биография Джеймса Бролина

Родился 18 июля 1940 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Джеймса Бролина
Базз Лайтер
Базз Лайтер
анимация, приключения, семейный, комедия 2022, США
0.0
Сестры
Сестры
комедия 2015, США
6.0
Эльза и Фред
Эльза и Фред
мелодрама, семейный, комедия 2014, США
6.0
Рождество с Такером
Рождество с Такером
драма 2013, Канада
6.0
Продавец
Продавец
комедия 2009, США
7.0
Последний шанс Харви
Последний шанс Харви
мелодрама, драма 2008, США
6.0
Охота Ханта
Охота Ханта
приключения, драма, боевик, триллер 2007, США / Хорватия / Босния и Герцеговина
7.0
Оборотни
Оборотни
триллер, ужасы 2005, Германия / США
7.0
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18 июня 2021 10:53
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13 мая 2020 10:20
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Связи
Джош Бролин
Джош Бролин Josh Brolin
отец и сын Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд Barbra Streisand
В браке с 1998 года
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