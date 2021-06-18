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Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
James Brolin
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Джеймс Бролин
James Brolin
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Дата рождения
18 июля 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
191 см
Личные связи
Джош Бролин
отец и сын
Барбра Стрейзанд
В браке с 1998 года
Биография Джеймса Бролина
Родился 18 июля 1940 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джеймса Бролина
Базз Лайтер
анимация, приключения, семейный, комедия
2022, США
0.0
Сестры
комедия
2015, США
6.0
Эльза и Фред
мелодрама, семейный, комедия
2014, США
6.0
Рождество с Такером
драма
2013, Канада
6.0
Продавец
комедия
2009, США
7.0
Последний шанс Харви
мелодрама, драма
2008, США
6.0
Охота Ханта
приключения, драма, боевик, триллер
2007, США / Хорватия / Босния и Герцеговина
7.0
Оборотни
триллер, ужасы
2005, Германия / США
7.0
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Джош Бролин
Josh Brolin
отец и сын
Барбра Стрейзанд
Barbra Streisand
В браке с 1998 года
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