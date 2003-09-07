Реальная любовь, 2002

Крису Маршаллу так понравилось сниматься в сцене, где три девушки раздевают его, что он вернул деньги за этот съемочный день, сказав, что готов был сделать это бесплатно.

Во время кастинга на роль Сары сценарист-режиссер Ричард Кертис прослушивал очень много британок, но все время оставался недоволен и говорил: “Я хочу кого-то вроде Лоры Линни”. В конце концов директор по кастингу сказал: “Черт возьми, тогда пригласите Лору Линни!”. Вскоре Линни прошла прослушивание и получила роль.

Озеро, в котором плавают Лусия Монис и Колин Ферт, на самом деле было всего полметра глубиной, и им приходилось вставать на колени и притвориться, что они находятся в глубокой воде. Кроме того, вокруг было полно москитов, и когда Колина Ферта укусили в локоть, тот распух до размеров авокадо и пришлось вызывать медицинскую помощь.

Кадры приветствия в аэропорту в начале и конце этого фильма реальны. По указанию режиссера Ричарда Кертиса, в течение недели в аэропорту Хитроу дежурила группа операторов, и всякий раз, когда они видели что-то подходящее, они снимали это, а затем брали у людей разрешение на использование отснятого материала.

Речь, произнесенная Хью Грантом в этом фильме (где он превозносит достоинства Великобритании и отказывается поддаваться давлению Соединенных Штатов), была воспринята как острое сатирическое высказывание насчет реальных отношений Великобритании и США, в котором желаемое выдается за действительное. Премьер министр Великобритании Тони Блэр ответил в 2005 году: «Я знаю, что некоторые из нас хотели бы, чтобы я сделал то, что Хью Грант сделал в “Реальной любви” и сказал Америке, куда ей идти. Но разница между хорошим фильмом и реальной жизнью заключается в том, что в реальной жизни есть следующий день, следующий год, следующая жизнь, чтобы ощутить разрушительные последствия легкого добытого одобрения”.

Лусия Монис получила роль Аурелии в результате шутки своей подруги, которая отправила ее фотографии кастинг-директору этого фильма. Лусия пошла на кастинг и в итоге была утверждена.

Лора Линни сказала, что хотела бы, чтобы ее персонаж не брал трубку, пока Карл был в ее квартире.

Зная о довольно необычной фобии актера Билли Боба Торнтона перед антикварной мебелью, Хью Грант время от времени показывал Торнтону предметы антиквариата перед тем, как включались камеры, и с удовольствием наблюдал, как тот нервничает.

По словам режиссера Ричарда Кертиса, им пришлось одеть Эмму Томпсон в специальный «костюм толстушки», чтобы она казалась больше, потому что на самом деле она худая женщина.

Билли Мак и его менеджер Джо — единственные персонажи в фильме, сюжетная линия которых напрямую не связана ни с кем из остальных. Все прочие главные герои имеют родственные, дружеские или деловые связи.

В сценах с участием Лиама Нисона актера можно заметить с зубочисткой в руках или во рту. Зубочистка появляется не как часть художественного замысла, а потому, что актер недавно бросил курить и не мог без нее обойтись.

DVD с этим фильмом чаще всего брали в прокат в Великобритании в 2004 году.