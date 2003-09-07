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Реальная любовь Реальная любовь
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Love Actually

Реальная любовь, 2002

2002 / Великобритания / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Британский ромком, покоривший сердца миллионов!
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Празднично-романтичный киноальманах Ричарда Кертиса с участием звезд мирового кино, который напомнит вам, что чудеса случаются.

“Реальная любовь” — это девять рассказов, девять небольших рождественских историй, которые удивительным образом переплетаются между собой и доказывают, что для счастья нам всем нужна одна единственная вещь — любовь.

Премьер-министр Великобритании может влюбиться в свою секретаршу, обманутый муж — найти новое счастье в самый неожиданный момент, а вдовец — вновь ощутить забытые чувства и обрести надежду. Любовь бывает разной, но она повсюду и она правит миром.

Крису Маршаллу так понравилось сниматься в сцене, где три девушки раздевают его, что он вернул деньги за этот съемочный день, сказав, что готов был сделать это бесплатно.

Во время кастинга на роль Сары сценарист-режиссер Ричард Кертис прослушивал очень много британок, но все время оставался недоволен и говорил: “Я хочу кого-то вроде Лоры Линни”. В конце концов директор по кастингу сказал: “Черт возьми, тогда пригласите Лору Линни!”. Вскоре Линни прошла прослушивание и получила роль.

Озеро, в котором плавают Лусия Монис и Колин Ферт, на самом деле было всего полметра глубиной, и им приходилось вставать на колени и притвориться, что они находятся в глубокой воде. Кроме того, вокруг было полно москитов, и когда Колина Ферта укусили в локоть, тот распух до размеров авокадо и пришлось вызывать медицинскую помощь.

Кадры приветствия в аэропорту в начале и конце этого фильма реальны. По указанию режиссера Ричарда Кертиса, в течение недели в аэропорту Хитроу дежурила группа операторов, и всякий раз, когда они видели что-то подходящее, они снимали это, а затем брали у людей разрешение на использование отснятого материала.

Речь, произнесенная Хью Грантом в этом фильме (где он превозносит достоинства Великобритании и отказывается поддаваться давлению Соединенных Штатов), была воспринята как острое сатирическое высказывание насчет реальных отношений Великобритании и США, в котором желаемое выдается за действительное. Премьер министр Великобритании Тони Блэр ответил в 2005 году: «Я знаю, что некоторые из нас хотели бы, чтобы я сделал то, что Хью Грант сделал в “Реальной любви” и сказал Америке, куда ей идти. Но разница между хорошим фильмом и реальной жизнью заключается в том, что в реальной жизни есть следующий день, следующий год, следующая жизнь, чтобы ощутить разрушительные последствия легкого добытого одобрения”.

Лусия Монис получила роль Аурелии в результате шутки своей подруги, которая отправила ее фотографии кастинг-директору этого фильма. Лусия пошла на кастинг и в итоге была утверждена.

Лора Линни сказала, что хотела бы, чтобы ее персонаж не брал трубку, пока Карл был в ее квартире.

Зная о довольно необычной фобии актера Билли Боба Торнтона перед антикварной мебелью, Хью Грант время от времени показывал Торнтону предметы антиквариата перед тем, как включались камеры, и с удовольствием наблюдал, как тот нервничает.

По словам режиссера Ричарда Кертиса, им пришлось одеть Эмму Томпсон в специальный «костюм толстушки», чтобы она казалась больше, потому что на самом деле она худая женщина.

Билли Мак и его менеджер Джо — единственные персонажи в фильме, сюжетная линия которых напрямую не связана ни с кем из остальных. Все прочие главные герои имеют родственные, дружеские или деловые связи.

В сценах с участием Лиама Нисона актера можно заметить с зубочисткой в руках или во рту. Зубочистка появляется не как часть художественного замысла, а потому, что актер недавно бросил курить и не мог без нее обойтись.

DVD с этим фильмом чаще всего брали в прокат в Великобритании в 2004 году.

Незабываемая, недосягаемая, вызывающая сожаление, экстатическая, неожиданная, нежеланная, неудобная, необъяснимая, неизящная, неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От нового премьер-министра-холостяка, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата... До сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце, писателя, который встречает любовь в озере... От замужней женщины, подозревающей, что ее муж отдаляется от нее... До женщины, только что вступившей в брак, которая принимает холодность лучшего друга своего мужа за то, чем эта холодность не является... От школьника, пытающегося завоевать внимание самой недоступной девочки в школе... До овдовевшего отчима, пытающегося установить контакт с сыном, которого, как вдруг выясняется, он почти не знает... От страдающей от безнадежной любви юной американки, решившей не упустить своего шанса с сослуживцем, к которому она уже давно тайно питает нежные чувства... До стареющей рок-звезды, ставшей жертвой внезапно накатившего чувства, когда он на закате своей карьеры пытается снова добиться былой славы... Любовь приносит хаос в жизнь каждого из них. Судьбы и любовные романы этих лондонцев сталкиваются, перемешиваются и достигают апогея в канун Рождества — снова, снова и снова — что приводит к романтическим, веселым и горестно-радостным последствиях для всех, кому повезло или не повезло подпасть под чары любви.

7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 23 декабря 2021
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 7 сентября 2003
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Ричард Кертис
Ричард Кертис
В ролях
Билл Найи
Билл Найи
Колин Ферт
Колин Ферт
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Крис Маршалл
Крис Маршалл
Все актеры и съемочная группа
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Реальная любовь
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Наша рецензия
Известный британский сценарист Ричард Кёртис, автор «Четырех свадеб и одних похорон», «Ноттинг Хилла», «Дневника Бриджет Джонс» и создатель образа Мистера Бина, сделал первый фильм в качестве режиссера. Естественно, по собственному сценарию. Cтоль же естественно, что «Реальная любовь» мало чем отличается от вышеупомянутых картин: тот же классический английский юмор, те же коллизии любви и одиночества, та же психологическая зоркость в сочетании с неумеренным изливанием мелодраматического сиропа…
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