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Постер к сериалу Ангелы в Америке
Постер к сериалу Ангелы в Америке
Постер к сериалу Ангелы в Америке
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Ангелы в Америке
Ангелы в Америке (2003 - 2003) Angels in America 16+
Год выпуска 2003
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Ангелы в Америке» — драматический мини-сериал, события которого происходят в начале 1980-х годов в городе Нью-Йорке. Главные герои шоу — люди, переживающие те или иные проблемы, связанные с социальным давлением и политическим климатом в стране. Так, парень по имени Уолтер узнает о том, что смертельно болен, после чего к нему во сне приходит загадочный ангел, заверяющий Уолтера в том, что он — избранный. Его бывший парень Луис неожиданно влюбляется в женатого мормона Джо, который скрывает ото всех свою гомосексуальность. Супруга Джо — домохозяйка по имени Харпер — увлекается приемом таблеток и постепенно уходит в вымышленный мир.

Ангелы в Америке - трейлер первого сезона
Ангелы в Америке
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аль Пачино
Аль Пачино Roy Cohn
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер Harper Pitt
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип Ethel Rosenberg
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон Angel of America
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон Joe Pitt
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ангелы в Америке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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