«Ангелы в Америке» — драматический мини-сериал, события которого происходят в начале 1980-х годов в городе Нью-Йорке. Главные герои шоу — люди, переживающие те или иные проблемы, связанные с социальным давлением и политическим климатом в стране. Так, парень по имени Уолтер узнает о том, что смертельно болен, после чего к нему во сне приходит загадочный ангел, заверяющий Уолтера в том, что он — избранный. Его бывший парень Луис неожиданно влюбляется в женатого мормона Джо, который скрывает ото всех свою гомосексуальность. Супруга Джо — домохозяйка по имени Харпер — увлекается приемом таблеток и постепенно уходит в вымышленный мир.