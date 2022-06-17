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Джек Блэк

Jack Black
Джек Блэк
Джек Блэк Jack Black
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Дата рождения
28 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Рост
168 см
Биография Джека Блэка

Джек Блэк - американский актер, комик и музыкант, родился 28 августа 1969 года в Санта-Монике, Калифорния, в семье инженеров Томаса Уильяма Блэка и Джудит Коэн, которая трудилась над созданием космического телескопа Hubble. Родители Джека развелись, когда тому было десять лет, после чего отец перевез его в Калвер-Сити. Впервые на телеэкранах будущий актер появился в 1982 году в рекламе компьютерной игры. Последние годы Джек доучивался в частной школе Poseidon, которая боролась с традиционной системой обучения, после чего поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, но ради шоу-бизнеса бросил учебу. После ухода из университета отец Блэка отказался его содержать, а парень занялся своей карьерой.

Фильмы с Джеком Блэком

Актерская карьера Джека началась с эпизодических ролей в телешоу и сериалах, после чего он начал принимать участие в более серьезных проектах, таких как «Боб Робертс» (1992), «Марс атакует!» (1996), «Джонни Стервятник» (1998) и «Враг государства» (1998). Первым шагом на пути к популярности для Блэка стала главная роль продавца музыкального магазина в комедии «Фанатик» (2000). Актерская игра Джека так сильно понравилась режиссерам Питеру и Бобби Фарелли, что они без раздумий предложили ему лидирующую роль в картине «Любовь зла», которая вышла на экраны в 2001 году. После успешно сыгранных главных ролей Джеку стало поступать много интересных предложений. В 2002 году он появился в комедии «Округ Оранж», а в 2003 исполнил яркую центральную роль в музыкальной комедии «Школа рока». Картина, которая повествует о скандальном гитаристе, помогающем подросткам побороть свои комплексы с помощью игры на гитаре, стала очень успешной, собрав 131 миллион долларов при бюджете в 35 миллионов. Критики были впечатлены работой актера и даже номинировали его на Золотой Глобус.

В 2004 году Джек Блэк вместе с Беном Стиллером исполнили главные роли в комедии «Черная зависть». На счету Джека большой список фильмов, где он сыграл центрального персонажа: «Суперначо» (2006), «Отпуск по обмену» (2006), «Марго на свадьбе» (2007), «Перемотка» (2008), «Начало времен» (2009), «Путешествия Гулливера» (2010), «Берни» (2011) и «Джуманджи: Зов джунглей» (2017).

Джек Блэк также является актером озвучки. Его голосом говорят персонажи в мульфильмах «Ледниковый период» (2002), «Подводная братва» (2004), всех частях «Кунг-Фу Панды» и «Металлопокалипсисе: Реквием Роковой Звезды».

Музыкальная карьера Джека Блэка

В 1994 году Джек Блэк и Кайл Гэсс создали сатирический дуэт под названием «Tenacious D», который существует до сих пор и регулярно выступает в различных комедийных телешоу. В группе Джек играет на электрической и акустической гитаре. Именно благодаря музыкальному проекту произошел прорыв в актерской карьере Блэка, так как творчество «Tenacious D» пришлось по душе актеру Джону Кьюсаку, который и пригласил Джека на главную роль фильма «Фанатик». В 2006 году Джек Блэк, Кайл Гэсс и Бен Стиллер выпустили комедийный мюзикл с элементами фантастики «Tenacious D: Медиатор судьбы», который рассказывает об этом рок-дуэте.

Личная жизнь Джека Блэка

С 1997 по 2005 году Джек встречался с комической актрисой Лорой Кайтлингер, с которой познакомился на съемках сериала «Уилл и Грейс». В 2006 году актер женился на своей давней знакомой Тане Хейден. У супругов есть двое сыновей, Самюэль Джейсон и Томас Дэвид.

Интересные факты о Джеке Блэке
  • За роль в ленте «Любовь зла» Джек Блэк получил гонорар в три миллиона долларов.
  • В 1995 году Джек исполнил эпизодическую роль в культовом мистическом сериале «Секретные материалы».
  • Джек Блэк является регулярным гостем комедийных телепередач, таких как Primetime Glick и Saturday Night Live.
  • Для того чтобы правдоподобно сыграть свою роль в фильме «Берни», Блэк специально посетил тюрьму строгого режима и встретился с осужденным убийцей, которого играет в ленте.
  • Главный персонаж игры Brütal Legend, Эдди Риггс, внешне списан с актера, он же его озвучил.
Фильмография Джека Блэка
Untitled Super Mario Project
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия 2023, Япония
0.0
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
приключения, анимация, драма 2022, США
8.0
Бордерлендс
Бордерлендс
боевик, приключения, комедия 2022, США
0.0
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.0
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.0
Не волнуйся, он далеко не уйдет
Не волнуйся, он далеко не уйдет
драма, биография 2018, США
6.0
Тайна дома с часами
Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.0
Король польки
Король польки
биография, драма, комедия 2017, США
5.0
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По стремится спасти Китай и вернуть свой титул в трейлере мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» Шоу будет состоять из одиннадцати эпизодов.
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17 июня 2022 10:53
Paramount+ выпустил трейлер мультсериала «Большой Нейт» о приключениях 11-летнего школьника Одну из ролей в предстоящем анимационном шоу озвучит звезда «Школы рока» Джек Блэк.
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18 января 2022 15:40
Крис Пратт, Чарли Дэй и Аня Тейлор-Джой озвучат главных героев предстоящего мультфильма о супербратьях Марио Разработкой занимается студия, ответственная за «Гадкого я».
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24 сентября 2021 13:56
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