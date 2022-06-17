Джек Блэк - американский актер, комик и музыкант, родился 28 августа 1969 года в Санта-Монике, Калифорния, в семье инженеров Томаса Уильяма Блэка и Джудит Коэн, которая трудилась над созданием космического телескопа Hubble. Родители Джека развелись, когда тому было десять лет, после чего отец перевез его в Калвер-Сити. Впервые на телеэкранах будущий актер появился в 1982 году в рекламе компьютерной игры. Последние годы Джек доучивался в частной школе Poseidon, которая боролась с традиционной системой обучения, после чего поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, но ради шоу-бизнеса бросил учебу. После ухода из университета отец Блэка отказался его содержать, а парень занялся своей карьерой.

Фильмы с Джеком Блэком

Актерская карьера Джека началась с эпизодических ролей в телешоу и сериалах, после чего он начал принимать участие в более серьезных проектах, таких как «Боб Робертс» (1992), «Марс атакует!» (1996), «Джонни Стервятник» (1998) и «Враг государства» (1998). Первым шагом на пути к популярности для Блэка стала главная роль продавца музыкального магазина в комедии «Фанатик» (2000). Актерская игра Джека так сильно понравилась режиссерам Питеру и Бобби Фарелли, что они без раздумий предложили ему лидирующую роль в картине «Любовь зла», которая вышла на экраны в 2001 году. После успешно сыгранных главных ролей Джеку стало поступать много интересных предложений. В 2002 году он появился в комедии «Округ Оранж», а в 2003 исполнил яркую центральную роль в музыкальной комедии «Школа рока». Картина, которая повествует о скандальном гитаристе, помогающем подросткам побороть свои комплексы с помощью игры на гитаре, стала очень успешной, собрав 131 миллион долларов при бюджете в 35 миллионов. Критики были впечатлены работой актера и даже номинировали его на Золотой Глобус.

В 2004 году Джек Блэк вместе с Беном Стиллером исполнили главные роли в комедии «Черная зависть». На счету Джека большой список фильмов, где он сыграл центрального персонажа: «Суперначо» (2006), «Отпуск по обмену» (2006), «Марго на свадьбе» (2007), «Перемотка» (2008), «Начало времен» (2009), «Путешествия Гулливера» (2010), «Берни» (2011) и «Джуманджи: Зов джунглей» (2017).

Джек Блэк также является актером озвучки. Его голосом говорят персонажи в мульфильмах «Ледниковый период» (2002), «Подводная братва» (2004), всех частях «Кунг-Фу Панды» и «Металлопокалипсисе: Реквием Роковой Звезды».

Музыкальная карьера Джека Блэка

В 1994 году Джек Блэк и Кайл Гэсс создали сатирический дуэт под названием «Tenacious D», который существует до сих пор и регулярно выступает в различных комедийных телешоу. В группе Джек играет на электрической и акустической гитаре. Именно благодаря музыкальному проекту произошел прорыв в актерской карьере Блэка, так как творчество «Tenacious D» пришлось по душе актеру Джону Кьюсаку, который и пригласил Джека на главную роль фильма «Фанатик». В 2006 году Джек Блэк, Кайл Гэсс и Бен Стиллер выпустили комедийный мюзикл с элементами фантастики «Tenacious D: Медиатор судьбы», который рассказывает об этом рок-дуэте.

Личная жизнь Джека Блэка

С 1997 по 2005 году Джек встречался с комической актрисой Лорой Кайтлингер, с которой познакомился на съемках сериала «Уилл и Грейс». В 2006 году актер женился на своей давней знакомой Тане Хейден. У супругов есть двое сыновей, Самюэль Джейсон и Томас Дэвид.