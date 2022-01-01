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Бен Шенкман
Бен Шенкман
Ben Shenkman
О персоне
Фильмография
Бен Шенкман
Ben Shenkman
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Дата рождения
26 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Бена Шенкмана
Родился 26 сентября 1968 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Бена Шенкмана
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография
2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Полной грудью
драма
2013, США
6.0
Валентинка
драма, мелодрама
2010, США
7.0
Короткие интервью с отвратительными мужчинами
драма
2009, США
6.0
Так она нашла меня
комедия, мелодрама, драма
2007, США
5.0
Между небом и землей
мелодрама, комедия
2005, США
7.0
Любовь к собакам обязательна
мелодрама, комедия
2005, США
5.0
Любимец женщин
комедия, драма
2002, США
6.0
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