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Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Ken Watanabe
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Ken Watanabe
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Дата рождения
21 октября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Кен Ватанабе
Родился 21 октября 1959 года. Коидэ, Ниигата, Япония.
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Фильмография Кен Ватанабе
Фукусима
боевик, драма
2020, Япония / Гонконг
6.0
Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия
2019, США
7.0
Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения
2019, США
7.0
Бельканто
драма, триллер
2018, США
5.0
Ярость
триллер, драма, детектив
2016, Япония
7.0
Лес самоубийц
драма
2015, США
6.0
Годзилла
ужасы, фантастика, боевик
2014, США
5.0
История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения
2009, США
7.0
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