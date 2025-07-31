Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за июль 2025 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 июля 2025
Гомерически смешное зрелище: критики тепло приняли новый «Голый пистолет»
«Сблизиться с Томушкой оказалось легко»: Ева Смирнова рассказала о съемках в фильме «Мой папа — медведь»
Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные»
Фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна» выйдет в России — появился дублированный трейлер
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация»
30 июля 2025
Ник и Джуди попадают на партнерскую терапию в трейлере «Зверополиса 2»
Итан Хоук встречается в баре с Эндрю Скоттом и Маргарет Куолли в трейлере фильма «Голубая луна»
Мэттью Макконахи спасает детей из огня в трейлере триллера «Потерянный автобус»
Социальное неравенство мешает счастью возлюбленных в трейлере драмы «Стук сердца 2»
«Качество российских сериалов очень выросло»: актер Михаил Полицеймако о любимых фильмах и сериале «СуперИвановы» на ТВ-3
«Русское Радио» запускает новое шоу «Вечер на Русском»
29 июля 2025
Элизабет Олсен выбирает между Майлзом Теллером и Каллумом Тернером в трейлере «Вечности»
Выдуманные девочкой монстрики проникают в реальность в трейлере фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»
Об истоках и проблематике «Этерны»: интервью с писательницей Верой Камшой
Семья Джейка Салли сражается со злыми на’ви в трейлере «Аватара: Пламя и пепел»
Страшно интересно: лучшие фильмы ужасов первой половины 2025 года
Павел Савинков: «Показывать всему миру нужно лучшее»
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
25 июля 2025
На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение»
Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй»
Джош Хатчерсон вновь вступает в схватку с аниматрониками в трейлере хоррора «Пять ночей с Фредди 2»
START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»
24 июля 2025
Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Леонардо ДиКаприо готовит взрывчатку и оберегает дочь в новом трейлере «Битвы за битвой»
На Первом канале состоится показ фильма «Северный полюс»
Для любителей супергеройских комиксов: критикам понравилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою
Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких
23 июля 2025
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки
22 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти»
18 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля»
17 июля 2025
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел»
16 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века
15 июля 2025
Что смотрит Валери Зоидова: любимый режиссер, сериал и фильм на все времена
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
Оливия Кук и Робин Райт в трейлере «Девушки»
14 июля 2025
Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши
Создатель блокбастера «Экипаж»: Умер режиссер Александр Митта
13 июля 2025
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
11 июля 2025
Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”»
Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель»
У Okko появился маскот — монстрик БубOkko
10 июля 2025
В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары
Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»
Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах»
Дженна Ортега возвращается в школу в трейлере второго сезона «Уэнсдэй»
Чувственная история любви: вышел трейлер романтической драмы «Голубки»
9 июля 2025
Обезьянка стремится воссоединиться с сородичами в трейлере фильма «Побег из зоопарка»
Почему Болливуд — это не только танцы: разбираемся в жанровом разнообразии современного индийского кино
Антон Богданов знакомится с Вовочкой, Чукчей и Тещей в трейлере комедии «Герои анекдотов»
В прокат выйдет фильм со Скарлетт Йоханссон «Она сказала “Да”!»
Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино
8 июля 2025
Слепой музыкант знакомится с актрисой в трейлере мелодрамы «Нежность взгляда»
Шеф-повар Жюльет Армане возвращается в родные края в трейлере фильма «Рецепт счастья»
Радио MAXIMUM провело огненный Грильфест
7 июля 2025
Актер Сергей Новосад о любимых фильмах: «В них есть то, что я регулярно восполняю в себе»
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»
В разработку запущен спин-офф «Пролетая над гнездом кукушки» о Вожде Бромдене
Новый «Мир Юрского периода» успешно стартовал в прокате
4 июля 2025
Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак»
Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»
В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода»
3 июля 2025
«Банда аутсайдеров» Жан-Люка Годара выйдет в российский прокат
Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»
Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»
VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина открылся концертом «Звезды хайпа»
2 июля 2025
Злой дух терроризирует трех братьев в трейлере хоррора «Одержимые: Наследие дьявола»
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»
Проклятый дом губит своих жильцов в трейлере хоррора «Пункт назначения: Высотка 613»
Таисья Калинина раскрывает тайну кукол-мотанок в трейлере фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»
Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»
1 июля 2025
Ренате Реинсве выясняет отношения со Слелланом Скарсгардом в трейлере «Сентиментальной ценности»
Райан Гослинг отправляется в космос в трейлере фильма «Проект “Аве Мария”»
Концерт «Звезды хайпа» откроет IV Семейный образовательный форум Леонида Агутина
Film.ru и «Золотое яблоко» запустили акцию «Месяц женщин-режиссеров»
Что смотреть в июле: 12 главных премьер в кино и на стримингах
Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить