Архив новостей за февраль 2025 года
28 февраля 2025
В повторный прокат выйдет фильм Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута»
Фэнтезийный мир пребывает на грани апокалипсиса в трейлере сериала «Этерна»
В прокат выйдет приключенческий мультфильм «Повелительница города сказок»
Строитель Джейсон Стэйтем сражается с торговцами людьми в трейлере боевика «Мастер»
27 февраля 2025
Радио DFM анонсировало масштабную танцевальную вечеринку
Николас Кейдж доходит до безумия на пляже в трейлере триллера «Серфер»
Услада для глаз: 10 фильмов, от которых ваш внутренний эстет придет в экстаз
Умерла актриса Мишель Трахтенберг
26 февраля 2025
Лучшая роль Памелы Андерсон: вышел дублированный трейлер драмы «Шоугерл»
Восстание Диего Луны приближается к апогею в трейлере второго сезона «Андора»
Джон Литгоу подтвердил, что в сериале «Гарри Поттер» сыграет Дамблдора
В прокат выходит исторический фильм «Северный полюс» с Андреем Мерзликиным
Николь Кидман подозревает, что живет в симуляции в трейлере триллера «Холланд»
25 февраля 2025
Девушка переносится в мир книг Джейн Остин в трейлере фэнтези «Мой парень — принц»
Музыкант RADIO TAPOK представил клип на песню «Злой город»
Не только «Властелин колец»: самые известные фильмы про гномов
В прокате стартует головокружительный экшн-триллер «Клинер» от режиссера «Казино Рояль»
24 февраля 2025
Netflix готовит спин-офф «Тайлера Рейка» с Омаром Си в главной роли
Кристоф Вальц обучает молодого наемника в трейлере экшен-комедии «Киллер в отставке»
Пон Джун-хо планирует снять хоррор о сеульском метро
23 февраля 2025
«Мечты», Роуз Бирн, Эндрю Скотт: стали известны победители Берлинского кинофестиваля 2025
«Оскар» раздора: 8 самых скандальных моментов в истории кинопремии
21 февраля 2025
Amazon выкупил права на «Джеймса Бонда» за $1 млрд
«Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк»: вышел трейлер драмы «Папа умер в субботу»
В Москве прошла торжественная премьера фильма «Северный полюс»
20 февраля 2025
Этому зрителю нужен новый супергерой!
Прекрасный Итан Хоук в утонченном байопике: появились первые рецензии на «Голубую луну»
В Большом театре пройдет очередная церемония вручения музыкальной премии BraVo
«Игра престолов» в реальности: 7 захватывающих политических триллеров последних лет
19 февраля 2025
Оборотень-пудель связывается с лунным духом в трейлере мультфильма «200% Волк»
Безумное любовное признание поп-культуре 80-х: вышел трейлер фильма-антологии «Дикие истории»
Брайан Тайри Генри притворяется агентом Управления по борьбе с наркотиками в трейлере сериала «Вор дури»
«Нэчжа побеждает Царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в истории
18 февраля 2025
Чудная девушка вспоминает свое детство в трейлере мультфильма «Мемуары Улитки»
«Последний Ронин» выходит на Okko
Рождение героя: как фильмы и сериалы формируют образ телохранителя у нас (и у вас) в голове
Мальчик из Москвы проказничает в деревне в трейлере комедии «Денискины рассказы»
17 февраля 2025
Ступая на красную дорожку: гид по главным мировым кинофестивалям
Наоми Уоттс помогает псу пережить горе в трейлере драмеди «Друг»
Безумец Рэй Николсон изводит поп-звезду Самару Уивинг в трейлере комедии «Ночь с психопатом»
Веселое, чудное и едкое зрелище: критики тепло приняли «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Британская киноакадемия признала лучшим фильмом 2024 года «Конклав»
14 февраля 2025
Турецкий Валентинов день: смотрим романтическую комедию «Оставь это ветру»
Бен Аффлек ведет расследование и дерется в трейлере боевика «Расплата 2»
Анастасия Талызина не может сбежать из родной деревни в трейлере комедии «Один хороший день»
Полицейский невольно открывает врата ада в трейлере боевика «Последний охотник на демонов»
13 февраля 2025
Состоялся релиз фильмов в рамках инклюзивного проекта «Общий план»
HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», завершает «Эйфорию» и снимает пятого «Настоящего детектива»
Тень былого величия: критики прохладно приняли фильм «Капитан Америка: Новый мир»
Иккинг вновь знакомится с Беззубиком в трейлере игровой адаптации «Как приручить дракона»
12 февраля 2025
Пол Радд отказывается общаться со своим соседом в трейлере причудливой комедии «Дружба»
Анна Завтур едет по Питеру на кровати в трейлере романтической комедии «Походу любовь»
Менее впечатляющая, но крепкая часть: критикам понравился третий сезон «Белого лотоса»
Несвятой Валентин: 8 фильмов к 14 февраля для тех, кто устал от «Дневника памяти»
11 февраля 2025
Барри Кеоган и Райли Кио договариваются о съемках в фильме Кантемира Балагова
Юра Борисов и Иван Янковский сыграют в ретро-фильме об автогонках «Битва моторов»
Неудачники становятся супергероями в новом трейлере фильма Marvel «Громовержцы»
Любовь Аксенова предстает перед судом в трейлере третьего сезона «Почки»
10 февраля 2025
Юная фигуристка прокладывает путь к вершине в трейлере байопика «Роднина»
Джош Хартнетт дерется с киллерами на борту самолета в трейлере боевика «Рейс навылет»
9 февраля 2025
Кэп и Халк уже не те: что нужно знать перед просмотром «Капитана Америки: Новый мир»
8 февраля 2025
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025
7 февраля 2025
Сериал «Дети перемен» продлен на второй сезон
Анонсированы новые фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом и Мэттью Макконахи
Иван Янковский расследует новое дело в тизере второго сезона «Фишера»
6 февраля 2025
Эйса Гонсалес переживает ужас на неведомой планете в трейлере фантастического хоррора «Пепел»
Сэм Рокуэлл, Джон Малкович и Марк Руффало сыграют в новом фильме Мартина Макдоны
5 февраля 2025
Скарлетт Йоханссон разыскивает крупнейших динозавров в трейлере «Мира Юрского периода: Перерождение»
Мальчик знакомится с тигром и спасает животных в трейлере мультика «Баг Бой — супергерой джунглей»
Влиятельный Марк Эйдельштейн инициирует преступление в трейлере драмы «Наступит лето»
К выходу готовится фильм «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун
Жизнь богемы: 8 атмосферных байопиков о выдающихся художниках
4 февраля 2025
The Weeknd сходит с ума при участии Дженны Ортеги в трейлере психодрамы Hurry Up Tomorrow
Никита Ефремов попадает на тот свет в трейлере фэнтезийной комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»
Педро Паскаль и его друзья летят в космос в трейлере фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
«Свалился с воспалением легких»: где снимают 5 часть «Мажора», и почему Прилучный надолго запомнил 4 сезон
Жюльет Бинош назначена председателем жюри Каннского кинофестиваля 2025
Баффи — возрастная истребительница вампиров: культовый сериал 90-х получит продолжение
Смерть никогда не была веселее: критикам понравился хоррор «Обезьяна»
Смерть настигает тату-мастера в тизере «Пункта назначения: Кровные узы»
3 февраля 2025
В Сочи начались съемки пятого сезона «Мажора»
Цензура закрыла рот? Правду о «запрете» «Кавказской пленницы» товарищ Гайдая озвучил спустя годы
«След», «Папины дочки» и «Тайны следствия» даже не думают завершать: кинокритик объяснил, почему снимают годами
Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Бруталиста»
140 млн рублей за 4 дня: этот российский фильм бьет все рекорды в прокате — понравится и взрослым, и детям
Смертельный вирус поражает богачей в трейлере триллера «Крушение мира»
2 февраля 2025
Больше 100 миллионов просмотров за 3 дня: эта экранизация Кинга еще не вышла, но уже бьет рекорды
Серьезные проблемы с сердцем и не только: госпитализированному Ливанову стало еще хуже
1 февраля 2025
Объявлены лауреаты премии «Золотой орел» 2025
«Золотой орел» выбрал два лучших сериала за 2024 год: «Преступление и наказание» в пролете
Итоги «Золотого орла-2025»: провал «Мастера и Маргариты», триумф «Воздуха» и посмертная награда Мадянова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
