Гомерически смешное зрелище: критики тепло приняли новый «Голый пистолет»

На этой неделе в зарубежном прокате стартует криминальная комедия «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон в главных ролях. Фильм представляет собой новую часть одноименной франшизы, в которую также входят сериал «Полицейский отряд» (1982) и кинотрилогия во главе с неподражаемым Лесли Нильсеном. Судя по отзывам иностранных специалистов, перезапуск удался.

Дэвид Эрлих, IndieWire:

«Это изящное танго в контексте все более редко встречающегося студийного фильма, который существует исключительно для того, чтобы насмешить зрителей».

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«Для существования нового “Голого пистолета” нет никаких причин, кроме старых: это смех — одноразовый, забываемый и приятный».

Майкл Филлипс, Chicago Tribune:

«В конечном счете, однако, в этом “Голом пистолете” нет особого интереса или темпераментного подхода к искусству невозмутимо вбрасываемых каламбуров, что было ключевым элементом “Полицейского отряда” и (время от времени) трех предыдущих фильмов».

Джон Ньюджент, Empire Magazine:

«Кино, у которого больше шансов вызвать смех, чем у любой другой комедии последнего времени: фильм, который заслуживает, как сказал бы Дребин, “двадцати лет смеха”».

Тай Бёрр, Washington Post:

«Первые сцены столь бесстыдно и до глупости смешны, с соотношением шуток и неудач примерно в 75%, что невозможно не разочароваться, что этот показатель неуклонно падает по ходу фильма».

Кларисса Лофри, Independent (UK):

«Это не совсем революционный фильм, но он напоминает нам, что бы там кто ни говорил, что комедия по-прежнему может идти на риски, сохраняя при этом элементарную социальную сознательность».

На Rotten Tomatoes новый «Голый пистолет» имеет на данный момент 91% «свежести» на основе 115 рецензий.