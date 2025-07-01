Film.ru и «Золотое яблоко» запустили акцию «Месяц женщин-режиссеров»

Портал Film.ru и торговая сеть «Золотое яблоко» объявили о старте специального проекта «Месяц женщин-режиссеров», направленного на чествование женского вклада в кинематограф. Инициатива приурочена к двум знаменательным датам: 1 июля — день рождения первой женщины-режиссера Алис Ги Блаше, а 24 июля родилась Ольга Преображенская, первая советская кинопостановщица.

В рамках «Месяца женщин-режиссеров» Film.ru разошлет актерам, продюсерам, режиссерам и другим деятелям отечественной киноиндустрии подарочный пакет со своим печатным спецвыпуском и подарком от «Золотого яблока».

Ранее Film.ru представил свой первый печатный выпуск, посвященный женщинам и их вкладу в современное российское кино. Этот коллекционный журнал на высококачественной бумаге включает интервью со многими звездными актрисами и представительницами других профессий, связанных с производством фильмов. Героинями выпуска стали Юлия Снигирь, Любовь Аксенова, Светлана Ходченкова и многие другие. Также журнал содержит материалы, в которых исследуются разные темы, связанные с женщинами в кино, — например, есть ли в индустрии сексизм, можно ли поделить кино на «мужское» и «женское», существует ли такое явление, как «женский взгляд» (female gaze).