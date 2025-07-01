Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Film.ru и «Золотое яблоко» запустили акцию «Месяц женщин-режиссеров»

Film.ru и «Золотое яблоко» запустили акцию «Месяц женщин-режиссеров»

1 июля 2025 15:51
Film.ru и «Золотое яблоко» запустили акцию «Месяц женщин-режиссеров»

Организаторы готовят рассылку подарков.

Портал Film.ru и торговая сеть «Золотое яблоко» объявили о старте специального проекта «Месяц женщин-режиссеров», направленного на чествование женского вклада в кинематограф. Инициатива приурочена к двум знаменательным датам: 1 июля — день рождения первой женщины-режиссера Алис Ги Блаше, а 24 июля родилась Ольга Преображенская, первая советская кинопостановщица.

В рамках «Месяца женщин-режиссеров» Film.ru разошлет актерам, продюсерам, режиссерам и другим деятелям отечественной киноиндустрии подарочный пакет со своим печатным спецвыпуском и подарком от «Золотого яблока».

Film.ru и «Золотое яблоко» запустили акцию «Месяц женщин-режиссеров»

Ранее Film.ru представил свой первый печатный выпуск, посвященный женщинам и их вкладу в современное российское кино. Этот коллекционный журнал на высококачественной бумаге включает интервью со многими звездными актрисами и представительницами других профессий, связанных с производством фильмов. Героинями выпуска стали Юлия Снигирь, Любовь Аксенова, Светлана Ходченкова и многие другие. Также журнал содержит материалы, в которых исследуются разные темы, связанные с женщинами в кино, — например, есть ли в индустрии сексизм, можно ли поделить кино на «мужское» и «женское», существует ли такое явление, как «женский взгляд» (female gaze).

Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Читать дальше 16 июля 2025
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Читать дальше 15 июля 2025
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Читать дальше 13 июля 2025
Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино Читать дальше 9 июля 2025
В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода» В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода» Читать дальше 4 июля 2025
Что смотреть в июле: 12 главных премьер в кино и на стримингах Что смотреть в июле: 12 главных премьер в кино и на стримингах Читать дальше 1 июля 2025
Жажда скорости: 8 самых драйвовых фильмов об автогонках Жажда скорости: 8 самых драйвовых фильмов об автогонках Читать дальше 27 июня 2025
Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет Читать дальше 24 июня 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше