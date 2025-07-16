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Киноафиша Новости Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов

Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов

16 июля 2025 17:41
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов

В первой серии киноэкскурсию по Калининграду проводит актер Артем Ткаченко.

Выходит новое тревел-шоу «Где снимали», в котором зрителям рассказывают о съемках культовых российских фильмов и сериалов, а также делятся интересными деталями и фактами о знаменитых кинолокациях.

Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов

Первый выпуск посвятили Калининграду — родному городу актера Артема Ткаченко («Вампиры средней полосы», «Струны»), который и стал одним из ведущих эпизода.

Второй ведущий — Жан Просянов, автор идеи и главный редактор портала «Кино-Театр.Ру».

Просянов отмечает:

«Мы долго работали над этим проектом и в процессе поняли, насколько он оказался важен и востребован именно сейчас. Узнав о нем, в разных городах стали проводить экскурсии по нашим маршрутам, а многие регионы просят теперь снять выпуски о них. Это не просто шоу — оно действительно оказывает большое влияние на интерес к местам съемок, на региональный туризм, на то, как смотрят кино внутри страны. Мы сами узнали кучу неожиданного и надеемся, что зрителям будет так же интересно, как и нам».

Режиссером шоу выступил Евгений Дистерло — оператор-постановщик и документалист, участник многих российских и международных фестивалей, известный по фильмам «Тайна дикого меда», «История российского кино. Рождение мифа» и «Якутия — между мирами».

Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает развивать проект «Кинокарта России», в котором собраны точные координаты съемочных площадок знаковых отечественных картин.

Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов

Всего в сезоне запланировано шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно. В каждом выпуске Жан Просянов отправляется в новое место вместе с приглашенной звездой кино. Помимо Калининграда, зрители увидят маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Ивановской и Ярославской областям, а также Республике Саха (Якутия).

Шоу «Где снимали» уже доступно на онлайн-платформах.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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