Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов

Выходит новое тревел-шоу « Где снимали », в котором зрителям рассказывают о съемках культовых российских фильмов и сериалов, а также делятся интересными деталями и фактами о знаменитых кинолокациях.

Первый выпуск посвятили Калининграду — родному городу актера Артема Ткаченко (« Вампиры средней полосы », « Струны »), который и стал одним из ведущих эпизода.

Второй ведущий — Жан Просянов, автор идеи и главный редактор портала «Кино-Театр.Ру».

Просянов отмечает:

«Мы долго работали над этим проектом и в процессе поняли, насколько он оказался важен и востребован именно сейчас. Узнав о нем, в разных городах стали проводить экскурсии по нашим маршрутам, а многие регионы просят теперь снять выпуски о них. Это не просто шоу — оно действительно оказывает большое влияние на интерес к местам съемок, на региональный туризм, на то, как смотрят кино внутри страны. Мы сами узнали кучу неожиданного и надеемся, что зрителям будет так же интересно, как и нам».

Режиссером шоу выступил Евгений Дистерло — оператор-постановщик и документалист, участник многих российских и международных фестивалей, известный по фильмам «Тайна дикого меда», «История российского кино. Рождение мифа» и «Якутия — между мирами».

Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает развивать проект «Кинокарта России», в котором собраны точные координаты съемочных площадок знаковых отечественных картин.

Всего в сезоне запланировано шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно. В каждом выпуске Жан Просянов отправляется в новое место вместе с приглашенной звездой кино. Помимо Калининграда, зрители увидят маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Ивановской и Ярославской областям, а также Республике Саха (Якутия).

Шоу «Где снимали» уже доступно на онлайн-платформах.