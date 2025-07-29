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Киноафиша Новости Элизабет Олсен выбирает между Майлзом Теллером и Каллумом Тернером в трейлере «Вечности»

Элизабет Олсен выбирает между Майлзом Теллером и Каллумом Тернером в трейлере «Вечности»

29 июля 2025 21:30
Элизабет Олсен выбирает между Майлзом Теллером и Каллумом Тернером в трейлере «Вечности»

По словам актрисы, это теплое, сердечное и забавное кино в духе Билли Уайлдера и старого Голливуда.

Студия A24 представила трейлер фэнтезийной романтической комедии «Вечность», повествующей о любовном треугольнике в загробной жизни. Мировая премьера состоится на предстоящем Международном кинофестивале в Торонто. В широкий прокат фильм выйдет за рубежом в ноябре.

Действие развернется в лимбе, куда попадают души умерших людей после смерти. Там им приходится решить, каким образом провести предстоящую вечность. В центре сюжета — девушка Джоан (Элизабет Олсен) и два ее возлюбленных (Майлз Теллер и Каллум Тернер). Джоан оказывается перед трудной дилеммой, поскольку ей нужно выбрать лишь одного из этих мужчин. С персонажем Теллера девушка прожила почти всю жизнь, тогда как герой Тернера был ее первой любовью, который умер молодым и на протяжении десятилетий ожидал новой встречи с ней.

Актерский состав дополнили обладательница «Оскара» Давайн Джой Рэндольф, Бетти Бакли, Джон Эрли, Джефф Санка и другие. Режиссером и соавтором сценария выступает Дэвид Фрейн, до этого снявший фильмы «Третья волна зомби» (2017) и «Свидание с Эмбер» (2020). Олсен и Теллер также выступают исполнительными продюсерами проекта.

Фото: A24
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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