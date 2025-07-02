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Киноафиша Новости Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»

Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»

2 июля 2025 13:00
Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»

Ремейк одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером.

Студия Paramount Pictures выпустила трейлер веселого антиутопического боевика «Бегущий человек» по одноименному роману Стивена Кинга. Поставил экранизацию знаменитый режиссер Эдгар Райт, а главную роль исполнил Глен Пауэлл. В зарубежный прокат картина выйдет 7 ноября.

Действие разворачивается в будущем, где всеобщим развлечением стала транслируемая по ТВ игра с большим денежным призом. Реалити-шоу заключается в том, что «бегуны» противостоят смертоносным «охотникам», пытаясь выжить на протяжении 30 дней.

В центре сюжета — представитель рабочего класса Бен Ричардс (Пауэлл), которому срочно нужны деньги, чтобы спасти свою больную дочь. Обаятельный, но безжалостный продюсер Дэн Киллиан (Джош Бролин) уговаривает Бена принять участие в игре. В дальнейшем герой Пауэлла становится любимцем фанатов, а также угрозой для всей системы. В трейлере показано, как он разделывается со своими преследователями, а также то и дело показывает средний палец в вездесущие телекамеры.

В актерский состав также вошли Колман Доминго, Майкл Сера, Джейми Лоусон, Ли Пейс, Кэти М. О’Брайан, Уильям Х. Мэйси, Шон Хейс и другие. Над сценарием Райт работал вместе с Майклом Бэколлом.

Фото: Paramount Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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