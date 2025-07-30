Ник и Джуди попадают на партнерскую терапию в трейлере «Зверополиса 2»

Студия Disney выпустила полноценный трейлер долгожданного сиквела «Зверополиса» (2016). Продолжение хитового комедийного мультфильма выйдет в зарубежный прокат 26 ноября.

В центре сюжета вновь окажутся офицеры полиции Джуди Хоппс и Ник Уайлд, работающие в населенном животными городе. В начале ролика показана сцена, в которой крольчиха и лис оказываются на сессии терапии для коллег по работе. Джуди сообщает, что является напарницей Ника уже неделю. В дальнейшем обрисована завязка. По сюжету Нику и Джуди поручают выследить змея по имени Гари Де’Снейк, который проник в Зверополис и вызвал всеобщий переполох. Чтобы раскрыть это дело, дуэту сыщиков придется работать под прикрытием. Они отправятся в невиданные ранее части города, где их все более тесные отношения подвергнутся небывалым испытаниям.

Сценарий мультика написал Джаред Буш, также работавший над первой частью. Режиссерское кресло Буш разделил с Байроном Ховардом.

Оригинальный «Зверополис» собрал в мировом прокате $1,025 млрд, получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», а также стал частью поп-культуры благодаря колоритным и забавным персонажам.