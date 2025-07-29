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Киноафиша Новости Павел Савинков: «Показывать всему миру нужно лучшее»

Павел Савинков: «Показывать всему миру нужно лучшее»

29 июля 2025 11:22
Павел Савинков: «Показывать всему миру нужно лучшее»

Актер ответил на вопросы Киноафиши.

Вчера, 28 июля, на телеканале ТНТ зрители начали следить за новыми приключениями самой любимой семейки из Екатеринбурга во втором сезоне комедийного сериала «Букины». К роли Толика, соседа Букиных, вернулся Павел Савинков, который поделился в интервью, что он смотрит прямо сейчас и фильмы каких режиссеров предпочитает.

Ваш любимый режиссер?

Терри Гиллиам или Кевин Смит, или Макото Синкай, или Квентин Тарантино, или Гильермо дель Торо… не могу выбрать! Их слишком много, и все прекрасны! Но люблю их за одно — за ярко выраженную авторскую позицию.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Тоже не смогу выбрать один. К тому же, со временем восприятие любого художественного произведения может поменяться. Например, посмотрев много лет назад «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая, я считал одни смыслы, а пересмотрев его недавно, решил, что сейчас он для меня совсем о другом. Поэтому просто советую смотреть и пересматривать хорошее кино.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

«Друзья». Лучшее средство от хандры и одиночества. «Друзей» много не бывает. Особенно таких хороших, как эти шестеро.

Любимая комедия?

Любой фильм Ричарда Кертиса. Их, к сожалению, совсем немного.

Любимый актер?

Наверное, Роберт Дауни — младший. За легкость, юмор и обаяние.

Павел Савинков: «Показывать всему миру нужно лучшее»Павел Савинков: «Показывать всему миру нужно лучшее»

Любимый советский фильм?

Тяжело выбрать. Но остановлюсь на «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова. Не могу не пересматривать одно из самых ярких приключений детства.

Что смотрите прямо сейчас?

«Кэнган Асура». Прекрасный отдых для мозгов и возможность потешить своего внутреннего ребенка. А тем, кто смотрел «Баки Ханма», особенно рекомендую.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«Большая секунда» Виктора Шамирова и «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой. На мой взгляд, это лучшее, что я смотрел из наших сериалов. А показывать всему миру нужно именно лучшее!

Фото: Анастасия Куприк; ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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