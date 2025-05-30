Меню
30 мая 2025
Можно взять собаку: «Каро» запускает летний проект «Кинокрыша»
Пит Дэвидсон попадает в ужасающий пансионат для престарелых в трейлере хоррора «Обитель»
Хелен Миррен и Пирс Броснан становятся сыщиками в трейлере комедии «Клуб убийств по четвергам»
29 мая 2025
Русская музыкальная премия телеканала RU.TV набрала свыше 50 млн просмотров
Okko организует в Перми и Москве фестиваль детского кино «Медвежонок»
Тэрон Эджертон расследует поджоги в трейлере сериала «Дым»
28 мая 2025
Киану Ривз становится ангелом-хранителем Азиза Ансари в трейлере комедии Good Fortune
Собачья пальмовая ветвь: как на Каннском кинофестивале чествуют хвостатых актеров
Медведь и нерпа становятся напарниками в трейлере мультфильма «Косолапый агент»
27 мая 2025
Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в сериале «Гарри Поттер»
Линн Рэмси готовит фильм о вампирах во главе с Эзрой Миллером
В сочинском отеле Pullman открылся пляж Radio Monte Carlo
Пряничная башенка Уэса Андерсона: топ-7 фильмов в карьере режиссера
26 мая 2025
Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна
«Миссия: невыполнима 8» и «Лило и Стич» успешно стартовали в прокате
25 мая 2025
Главный приз Каннского кинофестиваля 2025 года получила «Простая случайность» Джафара Панахи
23 мая 2025
Вторичный «Индиана Джонс»: критикам не понравился фильм Гая Ричи «Источник вечной молодости»
Силушка сверхъестественная: гид по российским фильмам и сериалам о супергероях
22 мая 2025
Состоялась цифровая премьера документального фильма о современных подростках «Манифест мечты»
Мнения разделились: доступны рецензии на игровой ремейк «Лило и Стича»
Телевидение изнутри: состоялось вручение XIV Русской музыкальной премии
21 мая 2025
Остин Батлер отбивается от бандитов в трейлере веселого триллера «Пойман с поличным»
Киллиан Мерфи и Дэниэл Крэйг договариваются о съемках в новом фильме Дэмьена Шазелла
Пеннивайз терроризирует детей в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
В прокат выходит комедия «Пара на пару»
20 мая 2025
Викинги, ниндзя, Вторая мировая: вышел трейлер анимационного фильма «Хищник: Убийца убийц»
Еркебулан Токтар бьется с Никитой Кологривым в трейлере спортивной драмы «Арлан. Решающий раунд»
Студент собирает информацию о первом российском стартапе в трейлере мокьюментари «Ровесник»
Микрофона мало, дайте камеру: 10 музыкантов, ставших звездами кино
19 мая 2025
Радио DFM провело масштабную музыкальную вечеринку
Старый добрый Уэс Андерсон: критики сдержанно приняли фильм «Финикийская схема»
Линклейтер снимает Годара: появились отзывы о фильме «Новая волна»
16 мая 2025
Джейкоб Элорди и Лили-Роуз Депп снимутся в экранизации «Тьмы снаружи» Кормака Маккарти
Неудачное выступление The Weeknd: критиков разочаровал триллер «Последнее завтра»
Леон Кемстач становится единым целым с роботом в трейлере комедии «(Не)искусственный интеллект»
На PREMIER состоялась премьера детективного сериала «Я ничего не помню»
Убийственный фанатизм: 6 триллеров о психопатах и их кумирах
15 мая 2025
Рири Уильямс становится новым Железным человеком в трейлере сериала «Железное Сердце»
Рафинированный экшен от Тома Круза: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 8»
14 мая 2025
Договор, подписанный кровью: 13 страшных сделок с дьяволом в истории кино
Дэвид Коренсвет дает интервью в новом трейлере «Супермена»
Забавно и отвратительно: критики тепло приняли «Пункт назначения: Узы крови»
Семьянин Боб Оденкерк косплеит Джона Уика в трейлере боевика «Никто 2»
От «Челюстей» до «Багровой отмели»: история жанра акульего триллера
Служители церкви спасают одержимую девочку в трейлере хоррора «Черные священники»
13 мая 2025
В Москве пройдут два грандиозных концерта в честь 30-летия «Русского радио» и «Золотого граммофона»
Netflix готовит мини-сериал о жизни Мадонны
Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия»
«Батя 2. Дед» выйдет на Okko
12 мая 2025
Актриса Виктория Разумовская ответила на вопросы Киноафиши
Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера»
Ума Турман борется с Шарлиз Терон в трейлере «Бессмертной гвардии 2»
Маргарет Куолли расследует деятельность Криса Эванса в трейлере комедии Итана Коэна Honey Don’t!
11 мая 2025
Телепрограмма на сегодня, 11 мая 2025, для всех каналов
10 мая 2025
Телепрограмма на сегодня, 10 мая 2025, для всех каналов
9 мая 2025
Тасманский тигр обретает себя и спасает родные края в трейлере мультфильма «100% тигр»
Милана Хаметова предотвращает ограбление в лагере в трейлере комедии «Не одна дома 2»
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2025 года
8 мая 2025
В прокат вышел военный фильм «Алдан»
Прощай, оружие: топ-10 проникновенных антивоенных фильмов
Телепрограмма на сегодня, 8 мая 2025, для всех каналов
7 мая 2025
Мэттью Гуд берется за нераскрытые преступления в трейлере сериала «Отдел Q»
Дэйв Франко и Элисон Бри становятся слишком близки в трейлере хоррора «Одно целое»
Секреты успешного хоррора. Почему некоторые ужастики нас пугают, а некоторые нет?
Судьба Тома Хиддлстона излагается в обратном порядке в трейлере фильма «Жизнь Чака»
Телепрограмма на сегодня, 7 мая 2025, для всех каналов
6 мая 2025
Дженна Ортега и Роберт Де Ниро сыграют в фильме Дэвида О. Рассела о бильярде
Жуткий клоун убивает вилами в трейлере хоррора «Кровавый урожай»
Сыграем в последний раз: вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара»
Без монтажных склеек: 7 выдающихся фильмов и сериалов, снятых единым кадром
Телепрограмма на сегодня, 6 мая 2025, для всех каналов
5 мая 2025
Звезды «Скорости» Киану Ривз и Сандра Буллок воссоединятся в новом романтическом триллере
Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме от режиссера «Конклава»
Райан Рейнольдс работает над фильмом о Дэдпуле и Людях Икс
Телепрограмма на сегодня, 5 мая 2025, для всех каналов
4 мая 2025
Телепрограмма на сегодня, 4 мая 2025, для всех каналов
3 мая 2025
Телепрограмма на сегодня, 3 мая 2025, для всех каналов
2 мая 2025
Убийца с топором охотится на школьников в трейлере хоррора «Улица страха: Королева выпускного»
Джош Холлоуэй жмет на газ в трейлере криминального сериала «Дастер»
Телепрограмма на сегодня, 2 мая 2025, для всех каналов
1 мая 2025
Что смотреть в мае: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Телепрограмма на сегодня, 1 мая 2025, для всех каналов
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
