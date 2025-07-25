Джош Хатчерсон вновь вступает в схватку с аниматрониками в трейлере хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Слоган гласит: «Каждый может пережить пять ночей. В этот раз второго шанса не будет».

Кинокомпании Universal и Blumhouse представили трейлер мистического ужастика «Пять ночей с Фредди 2» по мотивам одноименной видеоигры. Первый фильм вышел в 2023 году и неожиданно стал кассовым хитом, собрав в мировом прокате $297 при бюджете в размере $20 млн. Сиквел стартует в зарубежном прокате 5 декабря.

В начале ролика показана группа подростков во главе с героиней Маккенны Грейс, которые снимают веб-шоу о паранормальных явлениях. Ради нового сюжета ребята отправляются в оригинальную «Пиццерию Фредди Фазбера», но там на них нападает Марионетка. Спустя год бывший охранник Майк (Джош Хатчерсон) и офицер полиции Ванесса (Элизабет Лэил) вынуждены вновь столкнуться со смертоносными роботами. Майк пытался скрыть от своей маленькой сестры Эбби (Пайпер Рубио), что произошло с ее пугающими аниматронными друзьями, но тем удалось связаться с девочкой через радио.

В интервью журналу Esquire Хатчерсон заверил, что продолжение будет «страшнее». Кроме того, по словам актера, во второй части будет больше аниматроников, а изображаемый мир будет расширен. Режиссером выступает Эмма Тамми, снявшая оригинальный фильм. Сценарий написал Скотт Коутон.