«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие

Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»

Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы

Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»

«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле

На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ

Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо