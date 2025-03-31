Меню
31 марта 2025
Александр Яценко знакомится с духом леса в трейлере фэнтези «Легенды наших предков»
Жесточайший месяц: вышел трейлер признанной грузинской драмы «Апрель»
30 марта 2025
Ничего нового: появились рецензии на сериал Гая Ричи «Гангстерленд»
28 марта 2025
В прокат вышел новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер»
Пара заново открывает любовь и эмоции в трейлере антиутопического ромкома «Заведи меня»
А что, так можно было? Как мемы стали частью киноиндустрии
Революционер Леонардо ДиКаприо ищет свою дочь в трейлере фильма «Одна битва за другой»
27 марта 2025
В декабре в Москве пройдет фестиваль Comic Con & ИгроМир
Новый сбор: названы персонажи, которые появятся в «Мстителях: Судный день»
Винни-Пух и все-все-все: подборка хорроров на основе классических сказок
В Большом театре состоялся гала-ужин, приуроченный к юбилею радио Monte Carlo и премии BraVo
26 марта 2025
Франшизой «Джеймс Бонд» займутся продюсеры «Человека-паука» и «Гарри Поттера»
Смерть преследует многочисленную семью в трейлере «Пункта назначения: Узы крови»
Ирина Старшенбаум едет в Уфу из Москвы на такси в трейлере фильма «Туда»
Диана Пожарская разыгрывает любовь с Дмитрием Власкиным в трейлере ромкома «Притворись моим мужем»
25 марта 2025
Андрей Звягинцев готовит новый фильм «Минотавр»
«Мастер и Маргарита», Юра Борисов и Юлия Снигирь: объявлены лауреаты премии «Ника-2025»
День рождения превращается в хаос в трейлере «Чебурашки 2»
Татуированный Юра Борисов работает в школе в тизере сериала «Урок»
Гид по «Разделению»: объясняем, что творится в головах создателей
24 марта 2025
Роберт Де Ниро в роли двух гангстеров: критикам не понравился фильм «Мудрые парни»
Хлоя Севиньи прерывает семейный отпуск в трейлере новой экранизации «Здравствуй, грусть»
Невеста решает трудную дилемму в трейлере остросюжетной мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь»
21 марта 2025
Кристина Бабушкина оставляет Патрики ради Северной столицы в трейлере «Беспринципных в Питере»
Мальчик приманивает инопланетян в трейлере мультфильма Pixar «Элио»
Еще один плоский ремейк: появились отзывы о «Белоснежке»
Дэйв Франко и Элисон Бри переживают страшную трансформацию в трейлере хоррора «Одно целое»
Мажор влюбляется в своенравную девушку в трейлере мелодрамы «Все оттенки красного»
20 марта 2025
Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов»
Леонардо ДиКаприо и автоматная стрельба: вышел тизер фильма «Одна битва за другой»
Ана де Армас становится Кикиморой в трейлере «Балерины» из вселенной «Джона Уика»
Мальчик обретает косматого друга в трейлере семейного фильма «сНежный человек»
Появились концепт-арты второго сезона «Кибердеревни»
Восставшие из пепла: 9 артистов, которые триумфально напомнили о себе
19 марта 2025
Адам Сэндлер возвращается на поле для гольфа в трейлере «Счастливчика Гилмора 2»
Александр Петров сталкивается с чудищем морским в трейлере фильма «Кракен»
Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль образуют любовный треугольник в трейлере «Материалистки»
18 марта 2025
На волне успеха «Нэчжи 2» продюсеры готовят кинотрилогию по роману «Путешествие на Запад»
Встречайте Джонни Кейджа: появились первые кадры из «Мортал Комбат 2»
Джейкоб Элорди попадает в плен и встречает любовь в трейлере мини-сериала «Узкая дорога на дальний север»
17 марта 2025
Джейсон Судейкис возглавит женскую футбольную команду: «Тед Лассо» получит четвертый сезон
Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан вновь меняются телами в трейлере «Чумовой пятницы 2»
Дэвид Кроненберг размышляет о смертности в трейлере триллера «Саван»
«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы
В Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов «Золотого граммофона», приуроченный к 80-летию Дня Победы
Между нами тает лед: 8 весенних фильмов и сериалов, которые растопят ваши сердца
14 марта 2025
Сериал «Трасса» получит второй сезон
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака»
Люди против передовых технологий: вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала»
Брэд Питт и Демсон Идрис гоняют на болидах в трейлере гоночного фильма «Формула 1»
Паспорт врет, а сердце — нет: 6 фильмов о влюбленных с большой разницей в возрасте
13 марта 2025
Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость»
Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко пытаются переиграть друг друга в трейлере сериала «Актерище»
Сэди Синк сыграет с Томом Холландом в «Человеке-пауке 4»
Гавайская девочка обретает друга из космоса в трейлере игровой адаптации «Лило и Стич»
12 марта 2025
Черт Павел Деревянко заключает сделку с Иваном Злобиным в трейлере комедии «Бес попутал»
Влад Прохоров: «Отталкивайтесь только от своих ощущений, потому что они — самые точные»
Анонсирован III Всероссийский кинофестиваль молодежного патриотического кино
Дебора и Ава запускают собственное вечернее шоу в трейлере четвертого сезона «Хитростей»
В прокат вышла киносказка «Царевна-лягушка»
11 марта 2025
Микс «Парка Юрского периода» и «Кокаинового медведя»: появились отзывы о фильме «Смерть единорога»
Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в трейлере финального сезона «Ты»
Идеальная жизнь Елизаветы Боярской начинает рушиться в трейлере сериала «Опасная близость»
И снова здравствуйте: 10 самых безумных фильмов о временных петлях
10 марта 2025
Новый хоррор из вселенной «Винни-Пуха: Кровь и мед»: вышел трейлер «Питера Пэна: Кошмар в Нетландии»
Неоригинальное и бездушное кино: появились отзывы о фильме «Электрический штат»
Продюсер Сет Роген делает голливудские фильмы в трейлере сериала «Киностудия»
7 марта 2025
В прокат вышел фэнтезийный экшен «В потерянных землях» с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой
Николас Кейдж стреляет с двух рук в трейлере вестерна Gunslingers
На хрупких плечах: фильмы и сериалы о том, что значит быть женщиной
Блестящий шпионский триллер: критики с энтузиазмом приняли фильм «Черный чемодан — двойная игра»
6 марта 2025
Маньяк Деннис Куэйд мучает свою дочь в трейлере тру-крайм сериала «Убийца со счастливым лицом»
Постаревший Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере комедии «Батя 2. Дед»
Сергей Безруков сталкивается с дьявольщиной в трейлере триллера «Искупление»
5 марта 2025
Приключения начинаются: вышел тизер мультфильма «Пираты опасного моря: Капитан Клык»
Неидеальный, но достойный ребут: появились отзывы о сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Том Харди работает на криминального босса Пирса Броснана в трейлере сериала «Гангстерленд»
4 марта 2025
Огонь и магнетизм: рейтинг самых страстных звезд от «КиноРепортера»
Почему россияне так любят сериалы о свадьбах?
Лорен ЛаВера окропляет кровью проклятую картину в трейлере хоррора «Ужасающие»
3 марта 2025
Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере фильма «Авиатор»
«Золотая малина» 2025: худшими фильмами признаны «Мадам Паутина» и «Джокер 2»
Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025
1 марта 2025
Что смотреть в марте: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
