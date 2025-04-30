Меню
Архив новостей за апрель 2025 года
30 апреля 2025
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги»
Дуэйн Джонсон перевоплощается в легенду UFC в трейлере байопика «Крушащая машина»
Абракадабра! Джесси Айзенберг похищает огромный алмаз в трейлере «Иллюзии обмана 3»
Marvel возвращается? Критики тепло приняли «Громовержцев*»
Телепрограмма на сегодня, 30 апреля 2025, для всех каналов
29 апреля 2025
Джош Бролин и Джулия Гарнер переживают страшную пропажу детей в трейлере хоррора «Оружие»
Александр Петров берет опеку над дракончиком в трейлере «Горыныча»
Дядя Федор знакомится с Матроскиным и Шариком в трейлере фильма «Простоквашино»
Участники Русской музыкальной премии выступили в «Три вокзала. Депо»
В прокат выходит семейная комедия «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым
28 апреля 2025
Священник Аль Пачино сдерживает натиск тьмы в трейлере хоррора «Риутал»
Джулианна Мур очаровывает Милли Олкок в трейлере сериала «Сирены»
Сергей Безруков и Никита Кологривый предотвращают диверсии в трейлере военной драмы «Август»
27 апреля 2025
Новые оттенки «черного фильма»: 8 отличных неонуаров XXI века
25 апреля 2025
Джон Красински и Натали Портман разыскивают чудо-родник в трейлере «Источника вечной молодости»
Объявлены победители Московского международного кинофестиваля 2025
Что за человек такой этот коллектор?
Четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы» получил трейлер и дату релиза
Хоррор, который можно пропустить: появились рецензии на «Дожить до рассвета»
Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна»
Работа над ошибками: на Okko стартует сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым
24 апреля 2025
Идрис Эльба и Джон Сина становятся коммандос в трейлере веселого боевика «Главы государств»
Новый проект от автора «Наследников»: вышел трейлер фильма «Маунтинхед»
Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши
Эль Фаннинг объединяется с инопланетным охотником в трейлере «Хищника: Пустоши»
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года
23 апреля 2025
Гигантская акула нападает на дайверов в трейлере триллера «Багровая отмель»
Мэдлин Клайн спасается от серийного убийцы в трейлере ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Елена Север удостоилась звания «Женщина года»
Смиты снова в деле: вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»
22 апреля 2025
В Санкт-Петербурге прошли премьерные показы военного сериала «Таганрог»
Золотой стандарт «Звездных войн»: критики в восторге от второго сезона «Андора»
15 мая Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет мероприятие о многообразии экранного искусства
Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалах
21 апреля 2025
Шарлотта Генсбур и Люк Кирби обмениваются танцорами в трейлере сериала «Этуаль»
Как его зовут? Вышел первый трейлер нового «Буратино»
На viju вскоре выйдет мини-сериал «Мисс Остин» о знаменитой британской писательнице
Прокатная братва: 10 наиболее курьезных примеров локализации иностранных фильмов
18 апреля 2025
«Звездные войны» Шона Леви с Райаном Гослингом в главной роли получили название и дату релиза
17 апреля 2025
Семья супергероев противостоит Серебряному Серферу в трейлере «Фантастической четверки: Первые шаги»
Вышли трейлеры новых сезонов «И просто так» и «Покерфейса»
Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман изводят друг друга в трейлере новой версии «Войны супругов Роуз»
В Okko выходит фэнтезийная комедия «Дорогая, я больше не перезвоню»
Хоровод на Бейкер-стрит: самые необычные вариации Шерлока Холмса в кино
Музыкант в облике собаки находит свою повзрослевшую дочь в трейлере фильма «Пес из будущего»
Состоялась VII церемония вручения Международной профессиональной премии BraVo
16 апреля 2025
История Иисуса оживает в поучительном отцовском рассказе в трейлере мультфильма «Царь царей»
Аниматронный мальчик устраивает резню в трейлере хоррора «Кукла. Реинкарнация»
Провинциальная полиция готовится встречать президента в трейлере комедии «Патруль. Последний приказ»
15 апреля 2025
В прокат выходит отечественный блокбастер «Кракен»
Кузьма Сапрыкин и Ольга Веникова избавляются от рогов в трейлере ромкома «Олень»
На START выйдет фильм Ивана Соснина «30 секунд», получивший премию «Золотой орел»
Хоакин Феникс скроллит тревожную новостную ленту в трейлере черной комедии «Эддингтон»
Киберпанк, который мы заслужили: топ лучших серий «Черного зеркала»
14 апреля 2025
Фильм Хаяо Миядзаки «Порко Россо» повторно выйдет в российский прокат
«КиноРепортер» анонсировал очередную премию «Аванс», вручаемую лучшим молодым актерам
В Москве откроется уникальная выставка, приуроченная к вручению премии BraVo
11 апреля 2025
Программист Денис Власенко перемещает сознание отца в гаджеты в трейлере комедии «Нейробатя»
Фильм «Король и Шут. Навсегда» обрел дату выхода в прокат
Режиссер «Я с тобой задыхаюсь» Иван Пшенин: «Когда всего одна ночь способна изменить тебя, она достойна отдельного фильма»
Словно гриф блюзовой гитары в огне: критики в восторге от хоррор-триллера «Грешники»
В Москве прошло препати Русской Музыкальной Премии
Пять лет спустя: чего ждать от второго сезона «Одних из нас»
10 апреля 2025
Сериал «Одни из нас» продлен на третий сезон
Уэс Андерсон, Ари Астер, Линклейтер: объявлена программа Каннского кинофестиваля-2025
Андроид Александр Скарсгард выходит из-под контроля людей в трейлере сериала «Киллербот»
Продюсеры «Переходного возраста» ведут переговоры о втором сезоне
9 апреля 2025
Российские волейболисты борются за олимпийское золото в трейлере спортивного фильма «Финал»
Инопланетные охотники кромсают людей в трейлере мультфильма «Хищник: Убийца убийц»
Бодибилдер Джонатан Мэйджорс стремится к мечте в трейлере драмы «Жажда славы»
8 апреля 2025
Том Харди бросает вызов криминальному миру в трейлере боевика «Опустошение»
Том Круз противостоит искусственному интеллекту в трейлере «Миссии невыполнима: Финальная расплата»
По-прежнему лучший сериал по видеоиграм: появились отзывы о втором сезоне «Одних из нас»
В прокате стартует фильм «Всё, что тебя касается» с участием группы «Звери»
Смотрит вся страна: какие российские фильмы получили статус «народного кино»
7 апреля 2025
Богач Бенисио Дель Торо кардинально меняет свою жизнь в трейлере фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема»
Почему зрители не идут в кино и что с этим делать — разбираемся по итогам весеннего кинорынка
Весенний форум «Российский кинобизнес» 2025: что ждет зрителей в кино в ближайшие сезоны
Салли Хокинс реанимирует свою дочь в трейлере хоррора «Верни ее из мертвых»
Разумные программы гоняют на мотоциклах по городу в трейлере «Трона: Арес»
«Батя 2. Дед» успешно стартовал в прокате, уже собрав больше оригинального фильма
6 апреля 2025
Весело и безумно: 7 российских комедий, чтобы скрасить скучный вечер
Тестовая для Кости
4 апреля 2025
Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились
Лиам Нисон дерется леденцом с террористами в тизере нового «Голого пистолета»
Кукла-убийца возвращается в трейлере хоррора «М3ГАН 2.0»
3 апреля 2025
Сетап, панчлайн, шутка: 8 фильмов и сериалов о стендап-комедии
Мистическая сказка и паранормальные явления: интервью с Екатериной Домашенко
В рамках МКиФ «Российский кинобизнес» состоялась питч-сессия #Поиск
2 апреля 2025
Киану Ривз сыграет в «Джоне Уике 5»
Дэвид Финчер может снять фильм о Клиффе Бутте по сценарию Квентина Тарантино
Умер Вэл Килмер
Радио Monte Carlo представляет: в Москве пройдет VII церемония вручения премии BraVo
Дмитрий Чеботарев пытается вернуть Ирину Горбачеву в трейлере комедии «Пара на пару»
1 апреля 2025
Сильное антивоенное высказывание: критикам понравился фильм «Под огнем»
Седьмой сезон «Черного зеркала»: появились новый трейлер и синопсисы эпизодов
В Москве стартовал очередной Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Актриса Анастасия Талызина рассказала о любимых фильмах и сериалах
Что смотреть в апреле: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
