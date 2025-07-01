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Киноафиша Новости Ренате Реинсве выясняет отношения со Слелланом Скарсгардом в трейлере «Сентиментальной ценности»

Ренате Реинсве выясняет отношения со Слелланом Скарсгардом в трейлере «Сентиментальной ценности»

1 июля 2025 18:02
Ренате Реинсве выясняет отношения со Слелланом Скарсгардом в трейлере «Сентиментальной ценности»

Ранее в этом году фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля — второй по значимости приз смотра.

Кинопрокатная компания A-One выпустила дублированный трейлер драмы «Сентиментальная ценность», которая стала одним из главных событий минувшего Каннского кинофестиваля. Это новый проект датского режиссера и сценариста Йоакима Триера. Ранее он снял такие картины, как «Худший человек на свете» (2021) и «Осло, 31 августа» (2011).

По сюжету сестры Нора (Ренате Реинсве) и Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), пережив смерть матери, после долгого перерыва воссоединяются со своим отцом Густавом (Стеллан Скарсгард). Будучи признанным режиссером, тот в свое время предпочел сосредоточиться на карьере, поэтому подлинной близости с дочерями у него никогда не было. Неожиданно Густав показывает Норе сценарий своего нового фильма, который он написал специально для нее. Однако Нора отказывается сыграть главную роль. Смирившись с этим, Густав обращается к молодой и амбициозной голливудской актрисе Рэйчел Кемп (Эль Фаннинг).

Над сценарием Триер работал вместе с Эскилем Вогтом. На Rotten Tomatoes «Сентиментальная ценность» имеет 95% «свежести» на основе 42 рецензий профессиональных критиков. Дата релиза в России пока не установлена. За рубежом фильм выйдет в прокат 7 ноября.

Фото: MUBI
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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