Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года

Фестиваль пройдет на острове Лидо с 27 августа по 6 сентября.

Учредители Венецианского кинофестиваля во главе с Альберто Барберой на специальной пресс-конференции огласили программу предстоящего смотра. В этом году перечень премьер изобилует громкими именами как среди режиссеров, так и среди исполнителей.

Откроется предстоящий фестиваль картиной Паоло Соррентино «Благодать». За главный приз также поборются новые картины Ноа Баумбака, Гильермо дель Торо, Джима Джармуша, Кэтрин Бигелоу, Пак Чхан-ука, Йоргоса Лантимоса, Ласло Немеша, Ильдико Эньеди, Франсуа Озона.

Вне конкурса будут показаны фильм Луки Гуаданьино «После охоты» с Джулией Робертс, Айо Эдебири, Эндрю Гарфилдом, Майклом Стулбаргом и Хлоей Севиньи, а также новинки от Вернера Херцога, Софии Копполы, Джулиана Шнабеля, Лукресии Мартель, Гаса Ван Сента, Александра Сокурова.

Почетного «Золотого льва» получит актриса Ким Новак. Председателем жюри выступит Александр Пэйн. Вместе с ним распределять призы будут Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф, Фернанда Торрес и Чжао Тао. Секцию «Горизонты» рассудит Жюлия Дюкурно, а конкурс дебютных фильмов — Шарлотта Уэллс.

С полной конкурсной программой можно ознакомиться ниже: