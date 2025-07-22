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Киноафиша Новости Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года

Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года

22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года

Фестиваль пройдет на острове Лидо с 27 августа по 6 сентября.

Учредители Венецианского кинофестиваля во главе с Альберто Барберой на специальной пресс-конференции огласили программу предстоящего смотра. В этом году перечень премьер изобилует громкими именами как среди режиссеров, так и среди исполнителей.

Откроется предстоящий фестиваль картиной Паоло Соррентино «Благодать». За главный приз также поборются новые картины Ноа Баумбака, Гильермо дель Торо, Джима Джармуша, Кэтрин Бигелоу, Пак Чхан-ука, Йоргоса Лантимоса, Ласло Немеша, Ильдико Эньеди, Франсуа Озона.

Вне конкурса будут показаны фильм Луки Гуаданьино «После охоты» с Джулией Робертс, Айо Эдебири, Эндрю Гарфилдом, Майклом Стулбаргом и Хлоей Севиньи, а также новинки от Вернера Херцога, Софии Копполы, Джулиана Шнабеля, Лукресии Мартель, Гаса Ван Сента, Александра Сокурова.

Почетного «Золотого льва» получит актриса Ким Новак. Председателем жюри выступит Александр Пэйн. Вместе с ним распределять призы будут Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф, Фернанда Торрес и Чжао Тао. Секцию «Горизонты» рассудит Жюлия Дюкурно, а конкурс дебютных фильмов — Шарлотта Уэллс.

С полной конкурсной программой можно ознакомиться ниже:

  • «Благодать» (реж. Паоло Соррентино)
  • «Бугония» (реж. Йоргос Лантимос)
  • «Девушка» (реж. Шу Ци)
  • «Джей Келли» (реж. Ноа Баумбак)
  • «Дом динамита» (реж. Кэтрин Бигелоу)
  • «Дуче» (реж. Пьетро Марчелло)
  • «Завет Анны Ли» (реж. Мона Фастволд)
  • «Кремлевский волшебник» (реж. Оливье Ассайас)
  • «Крушащая машина» (реж. Бенни Сэфди)
  • «Метод исключения» (реж. Пак Чхан-ук)
  • «Отец, мать, сестра, брат» (реж. Джим Джармуш)
  • «На высоте» (реж. Валери Донзелли)
  • «Под облаками» (реж. Джанфранко Рози)
  • «Посторонний» (реж. Франсуа Озон)
  • «Сирота» (реж. Ласло Немеш)
  • «Тихий друг» (реж. Ильдико Эньеди)
  • «Франкенштейн» (реж. Гильермо дель Торо)
  • «Фильм сделан правильно» (реж. Франко Мареско)
  • «Элиза» (реж. Леонардо Ди Констанцо)
  • «Солнце светит всем» (реж. Шанцзюнь Цай)
  • «Голос Хинд Раджаба» (реж. Каутер Бен Ханья)
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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