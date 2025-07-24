Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатры Okko и KION объявили о начале съемок многосерийного фантастического триллера «Полдень», основанного на знаменитом романе Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» (1979) из цикла «Мир Полудня». В производстве также вовлечены компания «Медиаслово» и Институт развития интернета.

Действие развернется в 2278 году. По сюжету начальник Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) дает задание Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) отыскать Льва Абалкина (Максим Матвеев). Дело в том, что Абалкин был отправлен с миссией на планету Надежда, но самовольно вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и спасти Землю от величайшей угрозы.

Режиссерское кресло проекта занял Клим Козинский, а оператором назначен Генрих Медер. Ранее этот дуэт работал над такими известными сериалами, как «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий «Полдня» написала Маруся Трубникова («The Тёлки», «Номинация»).

Актерский состав дополнили Юлия Снигирь (Майя), Софья Синицына (Алена), Евгений Сангаджиев (Тристан), Никита Тау Наледи (Щекн), Борис Хвошнянский (Бромберг), Юрий Нифонтов (Федосеев), Денис Бургазлиев (Комов), Маргарита Дьяченкова (Дина) и другие.