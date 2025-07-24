Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

24 июля 2025 10:46
Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Первая экранизация романа «Жук в муравейнике», который имеет статус классики отечественной фантастики.

Онлайн-кинотеатры Okko и KION объявили о начале съемок многосерийного фантастического триллера «Полдень», основанного на знаменитом романе Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» (1979) из цикла «Мир Полудня». В производстве также вовлечены компания «Медиаслово» и Институт развития интернета.

Действие развернется в 2278 году. По сюжету начальник Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) дает задание Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) отыскать Льва Абалкина (Максим Матвеев). Дело в том, что Абалкин был отправлен с миссией на планету Надежда, но самовольно вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и спасти Землю от величайшей угрозы.

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Режиссерское кресло проекта занял Клим Козинский, а оператором назначен Генрих Медер. Ранее этот дуэт работал над такими известными сериалами, как «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий «Полдня» написала Маруся Трубникова («The Тёлки», «Номинация»).

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Актерский состав дополнили Юлия Снигирь (Майя), Софья Синицына (Алена), Евгений Сангаджиев (Тристан), Никита Тау Наледи (Щекн), Борис Хвошнянский (Бромберг), Юрий Нифонтов (Федосеев), Денис Бургазлиев (Комов), Маргарита Дьяченкова (Дина) и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатры Okko и KION
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых» START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых» Читать дальше 25 июля 2025
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение» На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение» Читать дальше 25 июля 2025
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою 7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою Читать дальше 24 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» Читать дальше 25 июля 2025
Джош Хатчерсон вновь вступает в схватку с аниматрониками в трейлере хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Джош Хатчерсон вновь вступает в схватку с аниматрониками в трейлере хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Читать дальше 25 июля 2025
Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги» Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги» Читать дальше 24 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше