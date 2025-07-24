7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою

Семья — это не всегда уютные завтраки и добрые беседы. Бывает, что это крик из душа, забытые дни рождения и непроизнесенные «прости». А еще это круг, в котором можно быть собой: уставшим, неправильным, громким и странным. В этих семи сериалах герои неидеальны, зато они очень живые и узнаваемые. Если вы искали истории, где можно и посмеяться, и всплакнуть, и сказать: «Ну вот, прямо как дома» — сохраняйте эту подборку.

28 июля в 20:00 на ТНТ стартует второй сезон — семья Букиных возвращается в легендарную двухэтажную квартиру в Екатеринбурге и пытается начать жизнь заново. Даша теперь бизнес-вумен, Ромка женат и ожидает с Зоей ребенка, а Гена все тот же, только теперь заботится о здоровье. Зрителей, которые скучали по фирменному едкому юмору Букиных, ждет калейдоскоп семейных баталий: спор о воспитании, ссоры из-за дивана и, конечно, курьезы с говорящим псом Бароном. Ностальгия по нулевым здесь смешивается с современными реалиями, которые будут атакованы тем самым юмором, за который россияне полюбили этот сериал. В актерский состав вошли Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин, а в режиссерское кресло вернулся Шабан Муслимов, который работал над оригинальным проектом.

Вместе с Сергеевыми взрослело целое поколение, и теперь их заботы тоже повзрослели. В новом сезоне Саша и Таня вновь стали родителями, только сразу двух малышей, и, как это бывает в жизни, один из них держит все под контролем, а другой пытается выкрутиться из разных абсурдных ситуаций. Будни семьи Сергеевых — это типичный микс из усталости, забот, нелепых конфликтов и, конечно, теплой любви друг к другу. Идеальных семей как с картинки не бывает: среди Сергеевых и их соседей кто-то обязательно врет «ради блага», кто-то сбегает в спортзал от диалога, а кто-то не может выбрать между пивом и памперсами. Но в итоге все сводится к главному — быть рядом и не сойти с ума.

В день юбилея Татьяна (Нонна Гришаева) и ее трое взрослых детей получают сюрприз — в их жизнь внезапно возвращается отец (Александр Робак), который 25 лет назад сбежал за границу. Вместо извинений — миллион евро в обмен на демонстрацию «идеальности». С этого момента начинается семейное состязание, где любовь, обида, корысть и сарказм смешиваются во взрывоопасный коктейль. Каждый здесь притворяется, соревнуется и нарушает чужие границы, как это часто бывает в семьях, где давно не было честного разговора. Комедийно-криминальный формат превращает банальную драму «папа вернулся» в фарс о том, как непросто быть родными. У всех найдется такой родственник, от которого ждали одно, а получили совсем другое.

Пятнадцатилетний Гоша — родной сын в семье, где все внимание достается приемным детям, а он сам постепенно становится гостем в собственном доме. Его выселяют на кухню, мама спасает «всех подряд», и никто не замечает, как Гоша уходит в стендап, то есть туда, где его наконец слышат. Со сцены он рассказывает о своей боли, одиночестве и обиде, превращая это в юмор и самооборону. Семья слушает и не всегда узнает себя, как это часто бывает, когда правду говорят слишком громко. Сериал Наталии Мещаниновой сочетает драму и комедию, предлагая портрет «неудобного подростка» в неидеальной, но живой семье. Зрителю остается только узнать себя, родителем или ребенком.

История одной семьи в трех временных линиях, где каждый сезон показан как семейный альбом. Жизнь разных поколений семьи Пирсонов далека от идеальной: зависимости, смерть, комплексы, расовые различия, лишний вес, тревожность. Герои ошибаются, делают вид, что все нормально, и потом расплачиваются за молчание годами. Сериал говорит о сложном без пафоса, напоминая, что в любой семье есть тени, но любовь — это не отсутствие проблем, а способность остаться рядом несмотря ни на что. Миллионы зрителей во всем мире узнали себя в героях — в попытках все исправить, в страхе быть плохим родителем.

На первый взгляд — веселый рассказ о том, как Тед встретил мать своих детей, но по сути это хроника отношений, в которых все пошло не по плану. Герои ругаются, изменяют, бросают друг друга, женятся по привычке и разводятся от скуки. За эту честность зрители и полюбили сериал: каждый здесь хоть раз говорил глупость, убегал от себя, пытался «починить» другого. Идеальных семей тут нет, но есть настоящие люди, которые совершают одни и те же ошибки по кругу и все равно остаются друзьями. Это сериал, в котором взрослеть больно, но весело.

Семья Роузов была богата и несколько оторвана от реальности, пока не лишились всего и не оказались в захудалом городке Шиттс Крик. Там, в мотеле с протекающим потолком, начинается их настоящее взросление. Джонни учится быть отцом, Мойра — не кричать на людей с акцентом, а Дэвид и Алексис впервые сталкиваются с тем, что нельзя купить за деньги. Их неидеальность заметна в каждом жесте: высокомерие, неумение слушать, эгоизм. Но именно через эти недостатки они растут. Сериал наполнен моментами, когда человек сдувает с себя «лакшери оболочку» и остается просто собой.

Смотрите премьеру сериала «Букины 2» 28 июля в 20:00 на ТНТ!