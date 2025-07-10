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Киноафиша Новости Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах»

Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах»

10 июля 2025 12:12
Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах»

Фильм вдохновлен баскской мифологией.

Кинопрокатная компания World Pictures представила трейлер испано-французского приключенческого фэнтези «Легенда о великанах», которое стартует в российских кинотеатрах 17 июля. Фильм основан на графическом романе «Цикл Ирати», который восходят к баскской мифологии.

Действие разворачивается VIII веке на фоне христианизации отдаленных уголков Пиренеев. В центре сюжета — молодой баск Энеко Хименес (Энеко Сагардой), чей отец был королем горной долины, но погиб в битве с франками, когда сын был еще несовершеннолетним. Возмужав, Энеко отправляется в далекое путешествие через лес, чтобы отыскать могилу своего отца. Проводницей протагониста становится язычница по имени Ирати (Эдурне Аскарати). Также Энеко намерен отыскать старинные сокровища, спрятанные в опасной стране великанов. Этот подвиг позволит ему стать полноценным правителем своих земель.

Режиссером и автором сценария выступает Пауль Уркихо. Мировая премьера состоялась в октябре 2022 года на Кинофестивале в Сиджесе. Фильм получил несколько номинаций на премию «Гойя» и собрал в прокате €773 тысячи, что стало новым рекордом для фильма на баскском языке. Бюджет проекта составил €4,3 млн. Съемки прошли в Наварре и провинции Уэска.

Фото: World Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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