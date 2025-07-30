Итан Хоук встречается в баре с Эндрю Скоттом и Маргарет Куолли в трейлере фильма «Голубая луна»

Один из двух проектов Ричарда Линклейтера, выходящих в этом году.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер остроумной камерной драмы «Голубая луна», которую по сценарию Роберта Каплоу снял знаменитый американский инди-режиссер Ричард Линклейтер. Картина была впервые показана в рамках конкурсной программы Берлинского кинофестиваля ранее в этом году. Театральный релиз за рубежом намечен на 17 октября.

Действие фильма охватывает одну ночь и имеет место в 1943 году культовом нью-йоркском баре Sardi’s. Туда после премьеры театрального мюзикла «Оклахома!» композитора Ричарда Роджерса (Эндрю Скотт) и либреттиста Оскара Хаммерстайна (Саймон Делани) приходит автор песен Лоренц Харт (Итан Хоук). Некогда Харт и Роджерс работали в дуэте, но тандем распался. «Оклахома!» произвела фурор, поэтому одинокий Харт оказывается захвачен ревностью из-за успеха своего бывшего творческого партнера. Выпивая, персонаж Хоука переговаривается с барменом (Бобби Каннавале) и флиртует со своей очаровательной протеже в исполнении Маргарет Куолли.

На Берлинале «Голубая луна» снискала признание критиков, а Скотт получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. На Rotten Tomatoes фильм имеет 96% «свежести» на основе 26 рецензий.

Напомним, что 6 ноября в российский прокат усилиями компании «Экспонента» выйдет еще одна картина Линклейтера — «Новая волна», ставшая одной из главных премьер минувшего Каннского кинофестиваля.