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На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение»

25 июля 2025 16:53
На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение»

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes шоу имеет 93% одобрения профессиональных критиков, тогда как аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 87%.

Онлайн-кинотеатр viju анонсировал эксклюзивную премьеру американского мистического сериала «Воскрешение». Проект вышел за рубежом в июне, снискав всеобщее признание. На viju «Воскрешение» стартует 1 августа.

Действие разворачивается в провинциальном городке в штате Висконсин, где начинают происходить небывалые события. Дело в том, что по необъяснимым причинам к жизни вернулись умершие недавно люди. Внешне они никак не отличаются от себя до смерти, но у них есть одна особенность — способность к регенерации. Одна из воскресших — Эм Сайпресс, дочь местного шерифа и младшая сестра офицера полиции Дэйны Сайпресс. Эм не помнит, как погибла, поэтому Дэйне нужно самостоятельно выследить убийцу. При под подозрение попадают как живые, так и мертвые.

Сериал хвалят за самобытную атмосферу, продуманный сценарий и нешаблонный подход к теме зомби. Авторы поднимают серьезные вопросы о жизни, смерти и ксенофобии. Проект основан на хоррор-комиксе Тима Сили. Режиссером экранизации выступают Самир Рэй («Гостевая книга») и Аманда Роу («Звездный путь: Странные новые миры»).

Фото: Онлайн-кинотеатр viju
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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