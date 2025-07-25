На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение»

Онлайн-кинотеатр viju анонсировал эксклюзивную премьеру американского мистического сериала «Воскрешение». Проект вышел за рубежом в июне, снискав всеобщее признание. На viju «Воскрешение» стартует 1 августа.

Действие разворачивается в провинциальном городке в штате Висконсин, где начинают происходить небывалые события. Дело в том, что по необъяснимым причинам к жизни вернулись умершие недавно люди. Внешне они никак не отличаются от себя до смерти, но у них есть одна особенность — способность к регенерации. Одна из воскресших — Эм Сайпресс, дочь местного шерифа и младшая сестра офицера полиции Дэйны Сайпресс. Эм не помнит, как погибла, поэтому Дэйне нужно самостоятельно выследить убийцу. При под подозрение попадают как живые, так и мертвые.

Сериал хвалят за самобытную атмосферу, продуманный сценарий и нешаблонный подход к теме зомби. Авторы поднимают серьезные вопросы о жизни, смерти и ксенофобии. Проект основан на хоррор-комиксе Тима Сили. Режиссером экранизации выступают Самир Рэй («Гостевая книга») и Аманда Роу («Звездный путь: Странные новые миры»).