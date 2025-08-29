Меню
29 августа 2025
Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси»
Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино
Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента
Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши
«После “Властелина колец” я понял, что хочу стать артистом»: актер Артем Гайдуков о кино, вдохновении и съемках в «Знахаре» на ТНТ
28 августа 2025
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You
Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10»
Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь»
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная»
27 августа 2025
В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари»
«Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел
Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет»
Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант»
26 августа 2025
Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива»
От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино
Мальчик защищает святое место в трейлере мультфильма «Серафима»
Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения»
25 августа 2025
В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем
Суровая Мария Аронова преподает в современной школе в трейлере сериала «Олдскул»
24 августа 2025
Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах
22 августа 2025
Анонсирован одиннадцатый Международный кинофестиваль «Докер»
Дэниэл Дэй-Льюис вернулся: вышел трейлер фильма «Анемон»
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах
Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель»
21 августа 2025
Робин Райт враждует с Оливией Кук в трейлере сериала «Девушка моего сына»
Новая безумная смена: вышел трейлер второго сезона «Больницы Питт»
20 августа 2025
Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик»
Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»
Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout
«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья
Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели
19 августа 2025
Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке»
Вышел трейлер хоррора «Глазами пса», снятого с точки зрения собаки
18 августа 2025
Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть»
Состоялась ежегодная Регата Radio Monte Carlo
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках
15 августа 2025
Экс-лидер профсоюза бросает вызов преступной группировке в трейлере боевика «Грузчик»
Победитель Каннского кинофестиваля 2025 года: вышел трейлер триллера «Простая случайность»
Учитель Киллиан Мерфи опекает трудных студентов в трейлере драмы «Стив»
На Okko стартовал остросюжетный сериал «Дыши» с Мариной Александровой
Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти
Актер Михаил Кукота ответил на вопросы Киноафиши
14 августа 2025
Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2»
Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег»
Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея»
Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный»
«Надо уважать человека в любом возрасте»: Андрей Федорцов рассказал о воспитании детей и актерском искусстве
13 августа 2025
Марк Руффало выслеживает группу грабителей в трейлере мини-сериала «Задание»
Олеся Иванченко присматривает за детьми в трейлере сериала «Няня Оксана»
Павел Прилучный и тут и там: вышли трейлеры фильма «Мажор в Дубае» и серила «Виноград»
Павел Деревянко и его герои, у которых всегда все сложно
Из математики в кино: в чем феномен инди-режиссера Романа Михайлова
12 августа 2025
Начались съемки сказки «Царевна Несмеяна»
«Шрэк 5» перенесен на 2027 год
В продажу поступили билеты на премию «Звезды хайпа»
Аниме, в которых музыка — это тоже персонаж
Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля»
11 августа 2025
Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена
Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»
8 августа 2025
Съемки «Бэтмена 2» начнутся весной следующего года
В Москве откроется обширное городское пространство «Яндекс-01»
Спин-офф «Офиса»: вышел трейлер ситкома «Газета»
От Фуриосы до Зены: 6 харизматичных воительниц из мира кино
7 августа 2025
Время жестокости и мрака: вышел трейлер хоррора «Астрал. Заклятие мертвых»
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище»
На телевидении выходит второй сезон реалити-шоу «Найди по ID»
6 августа 2025
Аджай Девган отправляется в Шотландию в трейлере комедии «Сын Сардара 2»
Нечто захватывающее, странное и удивительное: сериал «Чужой: Земля» впечатлил критиков
Актер-неудачник Брендан Фрейзер получает необычную работу в трейлере фильма «Семья в аренду»
Между жизнью и смертью: 6 причин посмотреть сериал «Воскрешение»
«КАРО» запускает новую выгодную акцию
5 августа 2025
Начался прием заявок на питчинг очередного фестиваля ВГИК
«Русское Радио» отметило 30-летний юбилей эфиром из парка искусств «Музеон»
На Сахалине состоится первый кинофестиваль «Островной Экран»
4 августа 2025
Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий
Том Холланд в новом костюме: появилось первое промо «Человека-паука 4»
Девочки против мачехи: вышел трейлер четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
В прокат выйдет отреставрированная версия фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»
1 августа 2025
Ани Лорак выступила на пляжной вечеринке Radio Monte Carlo
Денис Власенко и Мария Луговая помогают душам умерших в трейлере второго сезона «Закрыть гештальт»
Демон соблазняет замужнюю девушку в трейлере хоррора «Женщина в черном. Невеста дьявола»
Новый проект от создателя «Коня БоДжека»: появился трейлер мультсериала «Короче говоря»
Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах
Заключительное дело супругов Уоррен: вышел трейлер «Заклятия 4: Последний обряд»
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
