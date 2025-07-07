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Киноафиша Новости В разработку запущен спин-офф «Пролетая над гнездом кукушки» о Вожде Бромдене

В разработку запущен спин-офф «Пролетая над гнездом кукушки» о Вожде Бромдене

7 июля 2025 12:07
В разработку запущен спин-офф «Пролетая над гнездом кукушки» о Вожде Бромдене

Ранее вышел многосерийный приквел «Сестра Рэтчед», над которым работал Райан Мерфи.

Как передает Deadline, классический фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по одноименному роману Кена Кизи, получит продолжение в формате сериала. В подкасте о независимом кино CK Café продюсер Пол Заенц рассказал:

«Я только что заключил сделку с вдовой Кена Кизи насчет разработки телесериала, в первом сезоне которого мы покажем события с точки зрения Вождя. Мы увидим, что произошло с Вождем после того, как он сбежал из психиатрической лечебницы».

Отметим, что Пол Заенц является племянником Сола Заенца, который в качестве продюсера работал над оригинальной картиной 1975 года, получившей пять премий «Оскар», в том числе награду в категории «Лучший фильм». При этом Кизи экранизация не понравилась тем, что Форман отступил от литературного первоисточника. Дело в том, что в книге события излагаются от лица Вождя.

Действие «Пролетая над гнездом кукушки» разворачивается в психиатрическом учреждении в 1963 году, куда попадает бунтующий преступник Макмерфи (Джек Николсон). Он побуждает других пациентов дать отпор тиранической главной медсестре Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер). Вождь Бромден (Уилл Сэмпсон) — огромный индеец, который притворяется глухонемым. Проникшись свободолюбием Макмерфи, он сбрасывает свою маску и вырывается из лечебницы.

Фото: United Artists
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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