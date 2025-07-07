В разработку запущен спин-офф «Пролетая над гнездом кукушки» о Вожде Бромдене

Как передает Deadline, классический фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по одноименному роману Кена Кизи, получит продолжение в формате сериала. В подкасте о независимом кино CK Café продюсер Пол Заенц рассказал:

«Я только что заключил сделку с вдовой Кена Кизи насчет разработки телесериала, в первом сезоне которого мы покажем события с точки зрения Вождя. Мы увидим, что произошло с Вождем после того, как он сбежал из психиатрической лечебницы».

Отметим, что Пол Заенц является племянником Сола Заенца, который в качестве продюсера работал над оригинальной картиной 1975 года, получившей пять премий «Оскар», в том числе награду в категории «Лучший фильм». При этом Кизи экранизация не понравилась тем, что Форман отступил от литературного первоисточника. Дело в том, что в книге события излагаются от лица Вождя.

Действие «Пролетая над гнездом кукушки» разворачивается в психиатрическом учреждении в 1963 году, куда попадает бунтующий преступник Макмерфи (Джек Николсон). Он побуждает других пациентов дать отпор тиранической главной медсестре Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер). Вождь Бромден (Уилл Сэмпсон) — огромный индеец, который притворяется глухонемым. Проникшись свободолюбием Макмерфи, он сбрасывает свою маску и вырывается из лечебницы.