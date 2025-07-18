Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля»

Стриминг FX представил второй трейлер сериала «Чужой: Земля». По словам босса платформы Джона Ландграфа, грядущее шоу станет переосмыслением кинофраншизы.

События развернутся в 2120 году — задолго до истории Эллен Рипли. На Землю терпит крушение исследовательский корабль Weyland-Yutani, на борту которого находилось пять инопланетных форм жизни, включая ксеноморфа. В центре сюжета — Венди, первый в истории андроид с загруженным человеческим сознанием. Ей предстоит вместе с отрядом боевых синтетиков отправиться на место катастрофы, чтобы выяснить, что именно привезли с собой инопланетные гости. В самом конце трейлера зрителям показали зловещий силуэт ксеноморфа.

Шоураннером выступает создатель «Легиона» и «Фарго» Ноа Хоули. Место исполнительного продюсера занял Ридли Скотт — автор первого «Чужого».

Главную роль в сериале исполнила Сидни Чандлер, игравшая в фильме «Не беспокойся, дорогая». Также в каст вошли Тимоти Олифант, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Бабу Сизей и другие актеры.

Премьера сериала состоится 12 августа