Райан Гослинг отправляется в космос в трейлере фильма «Проект “Аве Мария”»

Студия Amazon MGM представила трейлер научно-фантастической картины с элементами комедии «Проект “Аве Мария”» во главе с Райаном Гослингом («Барби», «Драйв») и звездой современного европейского кино Сандрой Хюллер («Анатомия падения», «Зона интересов»).

В центре сюжета — школьный учитель Райленд Грейс (Гослинг), имеющий докторскую степень в области молекулярной биологии. По сюжету герой вынужден стать астронавтом и отправиться на космическом корабле в далекое путешествие. Дело в том, что Солнце и другие звезды вследствие загадочного заражения начинают умирать, что грозит гибелью всему живому. Однако есть одна звезда, которой смертоносная угроза не коснулась. Райленд оказывается единственным, кто способен разобраться в ситуации. Хюллер сыграла главу проекта «Аве Мария», в рамках которого Райленд отправляется в космические дали.

В трейлере показано, как протагонист пробуждается после анабиоза на борту космического корабля и вспоминает, как он там оказался. В дальнейшем Райленд добирается до пункта назначения, где знакомится с инопланетянином.

Фильм основан на одноименной книге Энди Уира. Ранее по его другому произведению Ридли Скотт снял «Марсианина» (2015). Режиссерами «Проекта “Аве Мария”» выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»).