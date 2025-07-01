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Райан Гослинг отправляется в космос в трейлере фильма «Проект “Аве Мария”»

1 июля 2025 17:33
Райан Гослинг отправляется в космос в трейлере фильма «Проект “Аве Мария”»

Мировая премьера намечена на 20 марта 2026 года.

Студия Amazon MGM представила трейлер научно-фантастической картины с элементами комедии «Проект “Аве Мария”» во главе с Райаном ГослингомБарби», «Драйв») и звездой современного европейского кино Сандрой ХюллерАнатомия падения», «Зона интересов»).

В центре сюжета — школьный учитель Райленд Грейс (Гослинг), имеющий докторскую степень в области молекулярной биологии. По сюжету герой вынужден стать астронавтом и отправиться на космическом корабле в далекое путешествие. Дело в том, что Солнце и другие звезды вследствие загадочного заражения начинают умирать, что грозит гибелью всему живому. Однако есть одна звезда, которой смертоносная угроза не коснулась. Райленд оказывается единственным, кто способен разобраться в ситуации. Хюллер сыграла главу проекта «Аве Мария», в рамках которого Райленд отправляется в космические дали.

В трейлере показано, как протагонист пробуждается после анабиоза на борту космического корабля и вспоминает, как он там оказался. В дальнейшем Райленд добирается до пункта назначения, где знакомится с инопланетянином.

Фильм основан на одноименной книге Энди Уира. Ранее по его другому произведению Ридли Скотт снял «Марсианина» (2015). Режиссерами «Проекта “Аве Мария”» выступают Фил Лорд и Кристофер МиллерЧеловек-паук: Через вселенные»).

Фото: Amazon MGM Studios
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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