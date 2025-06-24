Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные»

Кинокомпания Neon представила трейлер многообещающей безумной комедии на тему любовных отношений «Нескромные». Прокатом в России занимается «Атмосфера кино». Режиссером, соавтором сценария и исполнителем одной из главных ролей выступает Майкл Анджело Ковино. Этой его второй режиссерский проект после «Восхождения» (2019).

По сюжету Кэри (Кайл Марвин) и Эшли (Адриа Архона) оказываются на грани расставания спустя год брака. Когда Эшли просит развода и признается, что была неверной, Кэри прямо посреди разговора сбегает в поисках поддержки к своим друзьям в лице Джули (Дакота Джонсон) и Пола (Ковино). Тоже будучи парой, Джули и Пол рассказывают Кэри, что секрет их супружеского счастья заключается в полигамии. После этого у Кэри и Джули случается секс. На следующий день Кэри объявляет об этом во всеуслышание, что влечет за собой взрывной скандал с участием обеих пар.

Мировая премьера состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина удостоилась 6-минутной овации. Ковино объяснил, что для него было необычайно важно представить «Нескромных» в Каннах, потому что, по его словам, этот фестиваль отчаянно нуждается в комедиях, наполняющих кинозалы живым смехом. Над сценарием Ковино работал вместе с Марвином.