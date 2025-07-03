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Киноафиша Новости Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»

Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»

3 июля 2025 14:58
Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»

На Rotten Tomatoes картина имеет 81% «свежести» на основе 27 рецензий.

Кинопрокатная компания Global Film выпустила дублированный трейлер триллера о корпоративной коррупции «Диспетчер», который стартует в кинотеатрах 21 августа. В главных ролях — Лили ДжеймсПри чем тут любовь?», «Yesterday»), Риз АхмедЗвук металла», «Стрингер») и Сэм УортингтонАватар»).

В центре сюжета — молодой человек по имени Том (Ахмед), который выручает людей, перешедших дорогу правительственным структурам и крупнейшим корпорациям. Том держит в секрете свою личность, скрупулезно планирует каждый шаг и следует своду строгих правил. Он берется помочь Саре (Джеймс), к которой попали секретные документы, связанные с махинациями крупнейшей фармацевтической компании. Девушка отказывается от взятки и собирается опубликовать компромат, из-за чего могущественные люди хотят ее устранить. Эту грязную работу поручают хладнокровному персонажу в исполнении Уортингтона, который намерен разобраться с Сарой и разоблачить неуловимого Тома.

Мировая премьера «Диспетчера» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Режиссером выступает Дэвид Маккензи. Он утверждает, что вдохновлялся такими фильмами, как «Разговор» (1974). «Прокол» (1981), «Марафонец» (1976), «Три дня Кондора» (1975) и «Клют» (1971).

Фото: Global Film
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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