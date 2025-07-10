Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары

В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары

10 июля 2025 16:32
В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары

Телеканал заключил партнерство с брендом Arny Praht.

6 июля на ТНТ и платформе VK Видео начался показ захватывающего летнего реалити-шоу «Большой куш. Бангкок». Концепция заключается в том, что 12 пар знаменитостей сражаются за приз в размере 10 млн рублей. По случаю премьеры ТНТ совместно с петербургским брендом Arny Praht выпустил эксклюзивную линейку аксессуаров. Коллекция включает бирку на чемодан и кошелек, приуроченные к «Большому кушу». Эти аксессуары воплощают идею, что любой выигрыш основывается на правильном выборе, расчете и решительности.

Новое шоу обещает стать необычайно интригующим и остросюжетным зрелищем, не уступая крупнейшим голливудским блокбастерам. Каждая пара получает по чемодану, но лишь в одном из них лежат 10 млн рублей. Конкурсантам предстоит принять участие в трудных испытаниях и продемонстрировать, что взаимное доверие и правильно выбранная стратегия гораздо важнее, чем удача.

В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары

В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары

В число участников вошли Оксана Самойлова и Джиган, Анжелика Стубайло и Мария Кравченко, Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев, Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Женя Искандарова и Дмитрий Кожома, Александр Степанов (ST) и Ассоль, Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA), Владимир Селиванов и Алекса Селиванова, Эвелина Тарханова (Лунаком) и Ян Шаймухаметов (Янчик), Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Денис Лебедев и Костя Цзю, Айза Лилуна-Ай и Наташа Гасанханова.

«Большой куш. Бангкок» выходит на ТНТ по воскресеньям в 18:30.

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 22 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 18 июля 2025
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Читать дальше 17 июля 2025
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Читать дальше 17 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Читать дальше 16 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше