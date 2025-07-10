В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары

6 июля на ТНТ и платформе VK Видео начался показ захватывающего летнего реалити-шоу «Большой куш. Бангкок». Концепция заключается в том, что 12 пар знаменитостей сражаются за приз в размере 10 млн рублей. По случаю премьеры ТНТ совместно с петербургским брендом Arny Praht выпустил эксклюзивную линейку аксессуаров. Коллекция включает бирку на чемодан и кошелек, приуроченные к «Большому кушу». Эти аксессуары воплощают идею, что любой выигрыш основывается на правильном выборе, расчете и решительности.

Новое шоу обещает стать необычайно интригующим и остросюжетным зрелищем, не уступая крупнейшим голливудским блокбастерам. Каждая пара получает по чемодану, но лишь в одном из них лежат 10 млн рублей. Конкурсантам предстоит принять участие в трудных испытаниях и продемонстрировать, что взаимное доверие и правильно выбранная стратегия гораздо важнее, чем удача.

В число участников вошли Оксана Самойлова и Джиган, Анжелика Стубайло и Мария Кравченко, Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев, Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Женя Искандарова и Дмитрий Кожома, Александр Степанов (ST) и Ассоль, Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA), Владимир Селиванов и Алекса Селиванова, Эвелина Тарханова (Лунаком) и Ян Шаймухаметов (Янчик), Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Денис Лебедев и Костя Цзю, Айза Лилуна-Ай и Наташа Гасанханова.

«Большой куш. Бангкок» выходит на ТНТ по воскресеньям в 18:30.