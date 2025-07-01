Что смотреть в июле: 12 главных премьер в кино и на стримингах

В кино

3 июля

После десяти лет, проведенных в психиатрической клинике, Саймон Макнэлли пытается вернуться к нормальной жизни. Но галлюцинации и клеймо «неадекватного» мешают ему устроиться на работу и наладить быт. Все меняется, когда он случайно видит, как похищают девушку. Полиция не верит его показаниям — особенно после того, как у Саймона случается очередной приступ. Тогда он обращается за помощью к своему соседу-алкоголику, прежде работавшему охранником. Вдвоем они решают взяться за расследование сами.

«Настоящие детективы» — роуд-муви, которое в первую очередь порадует поклонников Джека Куэйда и Джеффри Дина Моргана. Между двумя актерами образуется химия, на которой целиком держится кино Дункана Скайлза.

10 июля

Серфершу Зефир не назовешь беспомощной, ведь она и сама может постоять за себя. Но на этот раз ей предстоит столкнуться с кошмаром: ее похищает маньяк, который убивает своих жертв, бросая их на растерзание акулам. Оказавшись в западне на лодке посреди океана, Зефир должна проявить всю свою смекалку и хладнокровие, чтобы переиграть убийцу. Иначе следующее погружение в воду станет для нее последним.

«Хищные твари» — еще один озплотейшн в российском прокате, вышедший следом за «Серфером». Картина режиссера Шона Бирна отсылает не только к австралийской новой волне, но также к хоррорам про маньяков и, конечно же, «Челюстям» Спилберга. Получился непредсказуемый хоррор-аттракцион — идеальный для летнего вечера.

10 июля

Годы не смягчили боль Карша после потери жены, ушедшей из-за рака. Он возглавляет GraveTech — компанию, разработавшую высокотехнологичные саваны, позволяющие родственникам в деталях наблюдать процесс разложения похороненных близких. Это мрачное, но востребованное решение помогает людям прощаться с умершими. Однажды, просматривая записи с могилы супруги, Карш замечает нечто тревожное: на ее останках появились странные, неестественные наросты.

«Саван» — последняя на сегодняшний день картина Дэвида Кроненберга, премьера которой состоялась в Каннах-2024. На сей раз классик боди-хоррора осмысляет горе: в 2017 году умерла его вторая жена Кэролайн Зейфман. «Саван» получил неоднозначные отзывы критиков, но преданным фанатам Кроненберга его новый фильм точно нельзя пропускать.

10 июля

Элис приезжает в родной дом после похорон матери, но вскоре понимает, что здесь ее ждет не просто тяжелое прощание. Скрытые камеры следят за каждым ее движением. Кто-то невидимый направляет ее, подталкивая к разгадке. И чем глубже Элис копает, тем яснее становится — в этом доме зарыта темная, давно забытая правда. Правда, которую кто-то очень не хочет выпускать на свет.

Еще один необычный хоррор, добравшийся до российских кинотеатров. «Другой» — свежая работа француза Давида Моро, одного из соавторов культового ужастика «Они». Как и тогда, он создал камерный параноидальный хоррор, события которого почти не покидают пределы здания. Так что центелям жанра фильм, вероятно, понравится.

31 июля

В центре сюжета — пара, чьи отношения переживают кризис. Они переезжают в загородный дом, но дистанция между ними только растет. Женщина признается психотерапевту, что между ними уже нет страсти. Однако в их жизни происходит нечто пугающее — их тела начинают буквально срастаться.

Да, вновь фильм ужасов. «Одно целое» — очередной боди-хоррор, прогремевший на мировых фестивалях. Режиссером выступил дебютант Майкл Шэнкс, а в главных ролях задействованы Дэйв Франко и Элисон Бри. Идеальный вариант для тех, кого впечатлили «Субстанция» и «Гадкая сестра».

Онлайн

1 июля, viju

Хранитель древних артефактов Викрам Чемберлен невольно переносится из XIX века в современность. Пытаясь вернуться в свою эпоху, он обнаруживает что его замок стал музеем, а проникнувшая в мир магия захватила обширное пространство, что грозит катаклизмом глобального масштаба. Вместе со своим коллегой Джейкобом и другими колоритными персонажами главный герой берется исправить ситуацию.

Продолжение фэнтезийно-приключенческой франшизы «Библиотекари», которую вполне можно смотреть в отрыве от предыщущих частей.

3 июля, Netflix

Герою сериала приходится делать невозможный выбор, чтобы спасти себя, свое королевство и настоящий мир от разрушительных последствий своих прошлых преступлений. Ради искупления он вынужден объединиться с бывшими союзниками и противниками — будь то люди, чудовища или древние существа.

«Песочный человек» — хит Netflix, который возвращается со вторым сезоном. Сезон будет поделен на две части и станет финальным: 3 июля станут доступны первые шесть эпизодов, тогда как премьера остальных пяти серий состоится 24 июля. В основе сюжета, как и прежде, одноименный цикл комиксов Нила Геймана. Напомним, что решение закрыть проект после двух сезонов было принято Netflix после того, как автора первоисточника обвинили в сексуализированном насилии.

9 июля, FX

Также вернется сериал «В Филадельфии всегда солнечно» — один из главных ситкомов XXI века, отмечающий 20-летие. В главных ролях по-прежнему Дени ДеВито, Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон, Роб Макэлхенни и Кейтлин Олсон.

Персонажи продолжат вести аморальный образ жизни, попадая в курьезные ситуации, а черного юмора будет не меньше, чем прежде.

10 июля, Okko

Их отечественных новинок предлагаем посмотреть «Открытый брак», который возвращается со вторым сезоном. В ролях — Юлия Александрова и Павел Деревянко.

В центре истории — супруги Агния и Саша, прожившие вместе больше пятнадцати лет. Их брак переживает кризис: чувства остыли, а взаимное отчуждение только растет. Когда всплывают факты измен с обеих сторон, оказывается, что в отличие от героев первого сезона, они не готовы ни простить друг друга, ни искать выход. Они пытаются сохранить видимость нормальных отношений, но напряжение между ними не исчезает. Ситуация осложняется тем, что любовницей Саши стала Василиса, лучшая подруга Агнии.

11 июля, Paramount+

Маньяк Декстер Морган десятилетиями безнаказанно убивал людей. Благодаря своему кодексу он избегал наказания, пока на его след не вышел родной сын Гаррисон. Пав от его пули, Морган угодил в больницу, из которой впоследствии сбежал. Перебравшись в новый город, серийный убийца продолжает жить под иным именем и возобновляет охоту.

Еще один камбэк месяца — сериал «Декстер: Воскрешение». Это прямой сиквел оригинального шоу и недавнего продолжения, получившего подзаголовок «Новая кровь». Центральную роль вновь исполнил Майкл С. Холл, компанию которому составили звезды Ума Турман, Питер Динклэйдж, Нил Патрик Харрис и Кристен Риттер.

13 июля, MGM+

Главный герой — одаренный подросток Люк Эллис. Очнувшись однажды утром, он с ужасом понимает, что оказался в таинственном учреждении под названием «Институт», где содержатся дети с паранормальными способностями. Директриса уверяет Люка, что сотрудники Института — «не монстры». Но парень все же узнает страшную правду: маленьких узников подвергают жестоким экспериментам. Осознав, что оставаться здесь нельзя, он объединяется с другими детьми для побега.

«Институт» — еще один вариант для тех, кто неравнодушен к хоррорам. Над сериалом работали режиссер Джек Бендер («Извне») и сценарист Бенджамин Кэвелл. В основе сюжета — одноименный роман Стивена Кинга, так что фанатам короля ужасов рекомендуем обратить внимание.

17 июля, Paramount+

А еще в июле выйдет 3-й сезон сериала по вселенной «Звездный путь», полюбившегося поклонникам научно-фантастического жанра.

Экипаж легендарного галактического лайнера «Энтерпрайз» под предводительством Кристофера Пайка продолжит свое путешествие по труднодоступным уголкам космоса, выполняя опасные миссии.