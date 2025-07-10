Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»

Эта героиня впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1973 году. В дальнейшем она часто фигурировала в качестве напарницы Конана-варвара.

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films представила трейлер фэнтезийного боевика «Рыжая Соня», который является ремейком одноименного фильма 1985 года. Заглавную роль исполнила Матильда Лутс, известная по триллеру Корали Фаржа «Выжившая» (2017). В российский прокат ремейк «Рыжей Сони» выйдет 31 июля. Дистрибуцией занимается «Каро-Премьер». Синопсис гласит:

«Схваченная. Закованная в цепи. Вынужденная бороться за выживание. Рыжей Соне приходится с боем прокладывать себе путь через пропитанные кровью овраги тиранической империи. Ей предстоит сплотить вокруг себя армию изгоев, чтобы вернуть себе свободу и свергнуть Драгана в компании его безжалостной невесты Черной Аннисии».

Трейлер изобилует экшен-сценами, в которых протагонистка дерется с разными врагами, среди которых как люди, так и фантастические монстры. Соня делает сальто, рубит противников и сносит головы на поле битвы и на гладиаторской арене. Также в ролике появляется знаменитое бикини из кольчуги. Увидев это одеяние, героиня спрашивает: «И что, это как-то защищает?» Оружейник на это отвечает: «Вовсе нет. Но толпе понравится».

Постановщицей фильма выступает М. Дж. Бассетт («Эш против зловещих мертвецов»). Над сценарием работала Таша Хуо («Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»).