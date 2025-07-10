Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»

Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»

10 июля 2025 14:27
Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»

Эта героиня впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1973 году. В дальнейшем она часто фигурировала в качестве напарницы Конана-варвара.

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films представила трейлер фэнтезийного боевика «Рыжая Соня», который является ремейком одноименного фильма 1985 года. Заглавную роль исполнила Матильда Лутс, известная по триллеру Корали Фаржа «Выжившая» (2017). В российский прокат ремейк «Рыжей Сони» выйдет 31 июля. Дистрибуцией занимается «Каро-Премьер». Синопсис гласит:

«Схваченная. Закованная в цепи. Вынужденная бороться за выживание. Рыжей Соне приходится с боем прокладывать себе путь через пропитанные кровью овраги тиранической империи. Ей предстоит сплотить вокруг себя армию изгоев, чтобы вернуть себе свободу и свергнуть Драгана в компании его безжалостной невесты Черной Аннисии».

Трейлер изобилует экшен-сценами, в которых протагонистка дерется с разными врагами, среди которых как люди, так и фантастические монстры. Соня делает сальто, рубит противников и сносит головы на поле битвы и на гладиаторской арене. Также в ролике появляется знаменитое бикини из кольчуги. Увидев это одеяние, героиня спрашивает: «И что, это как-то защищает?» Оружейник на это отвечает: «Вовсе нет. Но толпе понравится».

Постановщицей фильма выступает М. Дж. БассеттЭш против зловещих мертвецов»). Над сценарием работала Таша Хуо («Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»).

Фото: Samuel Goldwyn Films
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 22 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 18 июля 2025
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Читать дальше 17 июля 2025
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Читать дальше 17 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Читать дальше 16 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше