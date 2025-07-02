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Киноафиша Новости Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»

Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»

2 июля 2025 14:36
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»

Взрывной экшен сопровождается легким юмором.

Дистрибьютор Global Film представил дублированный трейлер комедийного боевика «Взвести курки», который стартует в российских кинотеатрах 10 июля.

Главным героем выступает бывший полицейский Рэймонд Хейс (Кевин Джеймс), который некогда взялся за организованную преступность, чтобы обеспечить всем необходимым свою жену Одри (Кристина Риччи) и детей. Однажды Рэй решает выйти из игры и положить конец опасной двойной жизни. К этому его побуждает Одри, которая хочет открыть семейное кафе. Однако оставить позади криминальные дела оказывается не так просто.

Влиятельный криминальный босс (Тимоти В. Мерфи) не отпускает Рэя и грозит ему смертью. Теперь у Рэя и его семейства есть лишь одна ночь на то, чтобы сбежать из города, не вызывая подозрений у детей. Ситуация все же выходит из-под контроля, так что Рэю и Одри приходится вступить в умопомрачительную схватку с бандой головорезов.

Актерский состав дополнили Луис Гусман, Френсис Кронин, Келли Ландри, Роб Гоф, К. Дж. Перри и другие. Снял фильм по собственному сценарию режиссер Эдвард Дрейк. В первую очередь он известен как постановщик ряда боевиков с Брюсом Уиллисом.

Фото: Vertical
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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