Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши

Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши

14 июля 2025 10:48
Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши

Актер рассказал о своих предпочтениях в кино и сериалах.

Телеканал ТНТ приступил к съемкам 20-серийного комедийного проекта «Нейровася». Команда «Мотор!» прозвучала в Санкт-Петербурге. В центре истории — полицейский старой школы и его неожиданный напарник — искусственный интеллект. Производством занимается компания «ПЕНЗФИЛЬММАШ» совместно с Lazy DogProduction. В актерский состав вошел Михаил Тарабукин, который сыграет одного из главных героев — Тему.

Ваш любимый режиссер?

Мой любимый режиссер тот, который меня зовет на следующие проекты вновь и вновь. И работает в сотворчестве, владеет своей профессией, не мешает актеру делать свою работу. Может объяснить, показать как, одобрить варианты, которые будут предложены актером — считаю, что это идеальная работа в сотворчестве.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

«Терминатор 2». Фильм обладает рачьей интуицией, совершенно какой-то эзотерической уникальностью! Смотрел этот фильм, когда был ребенком, мне было меньше 15 лет. Я думал, если это все сбудется, хотя бы часть — будет кошмар. И вот эта эра наступила, в ней мы живем сейчас.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Их великое множество. Смотря кто что любит. Кто-то любит посмеяться, кто-то любит побояться, кто-то любит засыпать под что-то нуарно-холодное. Если хочется посмеяться, рекомендую посмотреть сериал «Учителя» 2018 года.

Из российских рекомендую всем посмотреть сериал «Черная весна». Просто великолепная режиссура и актерские работы.

Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши

Ваша любимая комедия?

Я из тех людей, которые не любят Джима Керри. Я люблю Уилла Феррелла. Мне нравятся практически все комедии с ним и Лесли Нильсеном.

Лучший фильм?

«Каникулы». Я считаю, что это просто вершина мастерства.

Ваш любимый актер или актриса?

Тим Рот. Он великолепен, от него просто не оторвать глаз, за ним просто интересно смотреть. За ним и на него. Вот и все. Интересно.

Любимый советский фильм, который вы готовы пересматривать снова и снова?

«Чародеи». Потому что там есть все: очень точно переданная новогодняя атмосфера, музыка, танцы, динамика, юмор и как-то все вместе.

Что вы смотрите прямо сейчас?

Сейчас я собираюсь посмотреть сериал «Аутсорс» и «Разделение» по рекомендации друзей.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«Кухня», конечно. Потому что это качественно, хорошо, талантливо!

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 22 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 18 июля 2025
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Читать дальше 17 июля 2025
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Читать дальше 17 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Читать дальше 16 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше