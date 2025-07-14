Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши

Актер рассказал о своих предпочтениях в кино и сериалах.

Телеканал ТНТ приступил к съемкам 20-серийного комедийного проекта «Нейровася». Команда «Мотор!» прозвучала в Санкт-Петербурге. В центре истории — полицейский старой школы и его неожиданный напарник — искусственный интеллект. Производством занимается компания «ПЕНЗФИЛЬММАШ» совместно с Lazy DogProduction. В актерский состав вошел Михаил Тарабукин, который сыграет одного из главных героев — Тему.

Ваш любимый режиссер?

Мой любимый режиссер тот, который меня зовет на следующие проекты вновь и вновь. И работает в сотворчестве, владеет своей профессией, не мешает актеру делать свою работу. Может объяснить, показать как, одобрить варианты, которые будут предложены актером — считаю, что это идеальная работа в сотворчестве.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

«Терминатор 2». Фильм обладает рачьей интуицией, совершенно какой-то эзотерической уникальностью! Смотрел этот фильм, когда был ребенком, мне было меньше 15 лет. Я думал, если это все сбудется, хотя бы часть — будет кошмар. И вот эта эра наступила, в ней мы живем сейчас.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Их великое множество. Смотря кто что любит. Кто-то любит посмеяться, кто-то любит побояться, кто-то любит засыпать под что-то нуарно-холодное. Если хочется посмеяться, рекомендую посмотреть сериал «Учителя» 2018 года.

Из российских рекомендую всем посмотреть сериал «Черная весна». Просто великолепная режиссура и актерские работы.

Ваша любимая комедия?

Я из тех людей, которые не любят Джима Керри. Я люблю Уилла Феррелла. Мне нравятся практически все комедии с ним и Лесли Нильсеном.

Лучший фильм?

«Каникулы». Я считаю, что это просто вершина мастерства.

Ваш любимый актер или актриса?

Тим Рот. Он великолепен, от него просто не оторвать глаз, за ним просто интересно смотреть. За ним и на него. Вот и все. Интересно.

Любимый советский фильм, который вы готовы пересматривать снова и снова?

«Чародеи». Потому что там есть все: очень точно переданная новогодняя атмосфера, музыка, танцы, динамика, юмор и как-то все вместе.

Что вы смотрите прямо сейчас?

Сейчас я собираюсь посмотреть сериал «Аутсорс» и «Разделение» по рекомендации друзей.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«Кухня», конечно. Потому что это качественно, хорошо, талантливо!