Что смотрит Валери Зоидова: любимый режиссер, сериал и фильм на все времена

От культовых лент Жулавского и Феллини до сериалов, которые можно пересматривать годами.

Актриса Валери Зоидова делится фильмами, которые переворачивают внутренний мир, называет любимых режиссеров и объясняет, почему кинематограф — это прежде всего свобода и поиск новых смыслов. И если вам хочется увидеть Валери в неожиданной роли — не пропустите новый сериал «Инкассаторы» на ТНТ.

Ваш любимый режиссер

Мне искренне кажется, что любимый режиссер во многом определяет общий камертон твоей профессии и того, какое кино ты будешь выбирать, любить и в чем ты будешь существовать наиболее органично. Для меня одним из любимых можно выделить Анджея Жулавского, Федерико Феллини и, наверное, все.

Анджей — это нечто про свободу, понимание, расхлебанные, документальные, очень динамичные кадры. Он глубочайше осознает природу женщины, погружается в нее, но при этом без типичной женской сентиментальности, как, например, когда женщина-режиссер снимает про женщину. Он оценивает независимо и объективно, как будто бы смотря со стороны на внутренние переживания и страхи своей героини. Я это в нем обожаю, это безумно стильно, красиво и глубоко.

Феллини — это символы без слов и в целом подтексты, подтексты, подтексты, которые ты должен считать на второй, на третий, на четвертый просмотр. Параллельно с этим — эстетически — это апогей восторга. Все, что делает Феллини, для меня всегда было образцовым итальянским нуаром, и в целом я бы к этому стремилась в общем кинематографе. Давайте остановимся на этих двух, Феллини и Жулавский.

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Я из тех людей, которые примерно в случае 15, 20, 25 кинокартин могут сказать: «Ой, это мой любимый фильм, обязательно его посмотрите». Но из тех, что повлияли на мое мировосприятие, на мое ощущение жизни и сформировали меня как женщину, как актрису, я могу выделить три: «Амели», «Малена» и на пьедестал ставлю «Мемуары гейши».

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Я не столько киноман, сколько любитель почитать хорошую литературу, но из тех сериалов, что я смотрела, меня иронично удивлял, местами шокировал и очень глубоко затягивал «Оранжевый — хит сезона». Это сериал про женскую тюрьму. Кстати, похож на сериал «Шеф», в котором я играла.

На второе место, наверное, я поставлю сериал «Обмани меня». Это то, что я готова пересматривать годами. Непревзойденная работа Тима Рота, его пронзительные глаза и очень «на тоненького» игра. Это стоит того, чтобы посмотреть и познакомиться.

И давайте на третье место погрузим… (задумывается) — да ничего! В целом можете посмотреть сериал с моим участием, спасибо!

Любимая комедия

Из последних картин, которые меня поразили и в которых я нашла практически все, — это было как хороший ужин, как очень насыщенная, правильно выстроенная мелодия; это было и смыслово, и эстетически, и ритмически идеально составлено. Это у нас «Жизнь Чака».

А из того, что немножечко постарше, — «Тайная жизнь Уолтера Митти». Если чувствуете, что в какой-то момент жизнь не приносит удовольствия, а двигаться не хочется, просто включите эти два фильма. Что-то точно захочется сделать после них!

Любимый(-ая) актер/актриса, который(-ая) вдохновляет

Примерно в 11 лет на этот пьедестал фаворита встал Джеймс Макэвой и в целом не сходит уже на протяжении 13 лет. Это мой любимый артист! А любимая актриса — возможно, буду банальной, но Мэрил Стрип из современных и Вивьен Ли из тех, кто был чуть раньше. Ну и конечно, Кларк Гейбл. «Унесенные ветром» — это вечная любовь.

Любимый советский фильм

«Помни имя свое» — не столько советское, сколько военное. То, что разрывало мне сердце однажды и будет разрывать каждый раз, но это жертва, которую каждый из нас должен принести.

Что смотрите прямо сейчас

Прямо сейчас я смотрю сериал «Корона». Это повествование о жизни английской королевской династии. Выдержанно, тонко, качественно построены диалоги, напряженно, психологично, дорого снято, актерский состав — прекрасное попадание.

Российский сериал, который стоит показать всему миру

А давайте все дружно посмотрим «Триггер», потому что я не столь компетентна в обозрении российских сериалов. Я их смотрела довольно мало, просто по причинам того, что я дикая обезьяна и могу много подражать. И мне кажется, что это может повлиять на мою профессию в худшую сторону. Я смотрю только те материалы, которые локально помогут мне при подготовке к последующей роли.

Странно. Понимаю. Хотя безумно уважаю российский кинематограф, но из того, что я смотрела и не могла оторваться, — это «Триггер».

Смотрите новый сериал «Инкассаторы» с 14 июля в 20:00 на ТНТ!